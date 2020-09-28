Гастроли "Supramen" в Ярославле



"Supramen" – питерский рамен с чувством юмора. Название и написание "Supramen" пародирует американский лейбл "Supreme", а само заведение подчеркивает концепцию простоты, универсальности и "для людей". Потому "Supramen" облачился в демократичный, стритовый интерьер, команда не стесняется внешних несовершенств самодельной лапши и недорогой посуды, а дизайн заведения прост и сделан своими руками. Автором "Supramen" стал молодой шеф-повар Кирилл Сафонов (Kabinet, "Площадка"). Это его первый самостоятельный проект. Не так давно он попал на кратскосрочную стажировку в амстердамский "Fou Fow Ramen" – нескольких дней хватило, чтобы влюбиться в это блюдо и задумать специализированную раменную в Петербурге. Как и в традиционной японской раменной весь процесс приготовления происходит у вас на глазах, а повара на открытой кухней с удовольствием общаются с гостями и рассказывают про философию их рамена.

Потихоньку "Supramen" превращается в небольшую сеть – фирменный рамен можно попробовать на Полтавской в ожидании поезда с Московского вокзала или на Васильевском острове.

В меню "Supramen" несколько вариантов титульного супа: со свининой на бульоне тонкацу, с курицей и с морепродуктами. В любом из них по классике вы встретите насыщенный бульон, пшеничную лапшу, сделанную вручную, чипсы из нори и маринованное яйцо, его при подаче не разрезают, и в этом суть: разламываете его ложкой, размешиваете, и тогда желток усилит вкус в меру насыщенного бульона. Лапшу делают сами из обычной пшеничной муки высшего сорта по рецепту, найденному и переведенному с японского с помощью Google. Она выходит неаккуратной, но это и не нужно, когда весь концепт заведения – треш-андеграунд, а стиль оформления и страничка в Инстаграм, которую Кирилл ведет самостоятельно, высмеивает хайпбистов и их любовь к брендам.

На гастроли в Ярославль ребята везут два своих самых хитовых рамена и пару японских блюд, с которыми успешно выступали на гостевых бранчах в дружественных питерских заведениях.

Где: Изакая "Рю" (ул. Свободы, 34, Ярославль)

Когда: 29 сентября-1 октября 2020г. Бронирование столиков: (4852) 28-01-11