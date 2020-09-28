Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2020 года

В Москве выбрали лучшую ресторанную концепцию, открытую в России в 2019 году.

Из источников РБК стало известно, что в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре вечером 21 сентября прошло важное событие food-индустрии — VII фестиваль ресторанных концепций PalmaFest и финал XV национальной премии Palme d’Or / «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2020». На этой стадии отбора в очередной раз оказались объединены проекты со всей России, от Костромы до Владивостока.

Лауреаты премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса — 2020»

«КрабыКутабы», ресторатор Александр Раппопорт — «Золотая пальмовая ветвь». Этот проект теперь будет бороться за звание лучшей ресторанной концепции Европы на международном финале премии Palme d'Or в 2021 году.

«Гроза», ресторатор Алексей Метельков — «Серебряная пальмовая ветвь».

«Миллионка», автор концепции Роман Ракус — «Бронзовая пальмовая ветвь».

Также ресторан "Гроза" стал обладателем специального приза от официального медиа-партнера «Пальмовой ветви» проекта chef.ru за лучшее блюдо фестиваля: «Гусь кологривский с квашеной репой и облепихой».