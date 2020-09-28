

Вот уже 2 года, 104 недели, 17520 часов ресторан "Сказка. Еда и вино" радует ярославцев и гостей города невероятно вкусными блюдами, отличным сервисом и неповторимой атмосферой.



Павел Кашников соавтор проекта "Сказка. Еда и вино" "Сам день рождения пришелся на пик самоизоляции - 13 мая, поэтому был отпразднован грустно и без гостей. Мы подумали и решили, все, что отпраздновано грустно - полагается перепраздновать. Поэтому мероприятие состоялось 23 сентября. И погода соответствовала: +21 и солнце. "Сказка" на один день трансформировалась до неузнаваемости, как это уже было 2 раза."





Основная темой события были выбраны Сказочные сезоны. Время имеет свой ход, течение. Люди измеряют его часами, минутами, секундами, годами. Природа меряет время сезонами – повторением жизненного цикла. В ресторанном мире время меряется, как и в природе - сезонами. За один вечер гости ресторана пережили все 4 сезона - окунулись в атмосферу жаркого лета, золотой осени, морозной зимы, пробуждающейся весны. И "попробовали" каждое из них на вкус.

Шеф-повар ресторана Павел Трифонов подготовил для гостей вечера 4 сета, в каждом из которых отразилось время года.

Лето: Гребешок, пюре из цветной капусты на кокосовом молоке, жареная цветная капуста

Осень: Копченая утра, пюре из печеных яблок, жареный пастернак, лесная брусника.

Зима: Пшеничные блины с красной икрой и ржаные блины с черной икрой.

Весна: Ребрышки Low&Slow, вырезка из говядины на гриле, овощи из печи.



Традиционно каждый сет сопровождали идеально подобранные напитки. Атмосферу вечера дополнили live концерт «Skykids» и DJ MIMDO.

Фото: Дмитрий Очагов и Александр Орлов