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Ярославские рестораны стали участниками Российского Ресторанного Фестиваля-2020

20 сентября стартовал пятый юбилейный Российский Ресторанный Фестиваль, придуманный и организованный Александром Сысоевым. Более пятисот ресторанов из тридцати пяти городов приняли участие в этом году. Список ресторанов - участников можно найти на сайте www.foodfestival.ru

Ярославль представляют рестораны "Сказка. Еда и вино", "Мамука" на Первомайском бульваре и ТЦ Аура, Чайхана «Сайёра», Изаякая «Рю» и HOPMALT PUB.

Вот уже 5 год подряд Российский ресторанный фестиваль знакомит широкую публику с лучшими проектами страны и подаёт идеи для гастрономического туризма. 

С 20 сентября по 10 октября ярославцы и гости города смогут попробовать 2 сета - основной и десертный, разработанные специально для фестиваля. Все это, конечно же, по специальным ценам. Делимся "вкусными" точками на гастрономической карте Ярославля.


 

 


  • Изаякая «Рю» (ул. Свободы, 34, Ярославль)

    ОСНОВНОЙ СЕТ, 790 руб 

    • Татаки с говядиной
    • Поке с тунцом
    • Мисо Рамен 
       


  • Изаякая «Рю» (ул. Свободы, 34, Ярославль)

    ДЕСЕРТНЫЙ СЕТ, 550 руб:

    • Тирамису
    • Courvoisier
    • Эспрессо
       


  • Ресторан «Мамука» (Первомайский бул., 1, Ярославль)

    ОСНОВНОЙ СЕТ, 990 руб.:

    • Печёная тыква с сыром страчателла и кунжутным соусом
    • Жареный халуми с нектаринами
    • Томленая телятина в соусе из солода с картофельным кремом 


  • Ресторан «Мамука» (Первомайский бул., 1, Ярославль)

    ДЕСЕРТНЫЙ СЕТ, 490 руб.:

    • Домашний пирог со сливами и мороженым из сметаны с грецкими орехами
    • Courvoisier
    • Эспрессо
       


  • Ресторан «Мамука» (ул. Победы, 41, ТРЦ Аура, 3 эт., Ярославль)

    ОСНОВНОЙ СЕТ - 990 руб.:

    • Аджапсандали
    • Пирог по-гурийски с яйцом, луком и сыром
    • Форель с сыром Надуги и шпинатом 


  • Ресторан «Мамука» (ул. Победы, 41, ТРЦ Аура, 3 эт., Ярославль)

    ДЕСЕРТНЫЙ СЕТ, 400 руб.:

    • Шоколадный нугатин
    • Courvoisier
    • Эспрессо
       


  • Ресторан "Сказка. Еда и вино" (ул. Свободы, 27, Ярославль)

    ОСНОВНОЙ СЕТ, 790 руб.:

    • Бородинский хлеб с килькой
    • Паштет из перепелиной печени
    • Рагу из перепелки с картофельным пюре 
       


  • Ресторан "Сказка. Еда и вино" (ул. Свободы, 27, Ярославль)

    ДЕСЕРТНЫЙ СЕТ, 450 руб:

    • Морковный торт "Сказка"
    • Courvoisier
    • Эспрессо
       


  • Чайхана «Сайёра» (пл.Волкова, 3, Ярославль)

    ОСНОВНОЙ СЕТ, 990 руб.:

    • Авторский ташкент с ростбифом и зелёной редькой
    • Закрытый пирог с курицей из дровяной печи
    • Телячье сердце с полбой и белыми грибами 
       


  • Чайхана «Сайёра» (пл.Волкова, 3, Ярославль)

    ДЕСЕРТНЫЙ СЕТ, 490 руб.:

    • Шоколадный брауни с лесными ягодами и кремом из солёной карамели
    • Courvoisier
    • Эспрессо
       
ЖуковаЛВ,
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