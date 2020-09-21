Ярославские рестораны стали участниками Российского Ресторанного Фестиваля-2020

20 сентября стартовал пятый юбилейный Российский Ресторанный Фестиваль, придуманный и организованный Александром Сысоевым. Более пятисот ресторанов из тридцати пяти городов приняли участие в этом году. Список ресторанов - участников можно найти на сайте www.foodfestival.ru.

Ярославль представляют рестораны "Сказка. Еда и вино", "Мамука" на Первомайском бульваре и ТЦ Аура, Чайхана «Сайёра», Изаякая «Рю» и HOPMALT PUB.



Вот уже 5 год подряд Российский ресторанный фестиваль знакомит широкую публику с лучшими проектами страны и подаёт идеи для гастрономического туризма.

С 20 сентября по 10 октября ярославцы и гости города смогут попробовать 2 сета - основной и десертный, разработанные специально для фестиваля. Все это, конечно же, по специальным ценам. Делимся "вкусными" точками на гастрономической карте Ярославля.



