Пивной ужин в гастропабе "Кран, диван"

26 августа команда костромского гастропаба "Кран, диван" организовала званный пивной ужин для постоянных гостей и любителей пенных напитков.

Мероприятие можно смело назвать экспериментальным и достаточно интересным - ужин проходил в формате открытой оплаты. Гостям был предложен сет из четырех блюд и четырех напитков, а в конце вечера гость сам определял стоимость ужина.

За развлекательную составляющую вечера отвечал Константин Королев, а за огненные фотографии - Федор Захаров (фотограф Night2day).