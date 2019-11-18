Фотограф Самир Хуссейн, который сопровождает британскую королевскую семью в поездках и на мероприятиях, рассказал о своих любимых фото принца Гарри и Меган Маркл за 2019 год. Первый снимок, отмеченный автором, был сделан во время официального визита пары в Южную Африку. На нем Меган Маркл танцует с одной из жительниц городка Ньянга, «дав волю эмоциям и наслаждаясь моментом».
Королевский фотограф выбрал три лучших фото принца Гарри и Меган Маркл за 2019 год
Второе фото-фаворит, как рассказывает сам Самир Хуссейн, появилось во время путешествия герцогов Сассекских в Марокко в начале 2019 года. Тогда еще беременная Меган Маркл положила голову на плечо супругу, наблюдая за игрой местных школьников в футбол. «Это было всего за несколько месяцев до рождения Арчи и продемонстрировало солидарность и нежность между ними двумя», — комментирует фотограф.
Третий снимок, попавший в коллекцию Хуссейна, был сделан через месяц после рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл, во время военного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы. «Публика была очень взволнована, когда увидела, как пара едет в карете в сторону Букингемского дворца. Они оба выглядели очень гордыми и довольными», — вспоминает Самир.
В его инстаграме можно найти и другие (не менее классные) снимки королевской семьи: Кейт Миддлтон во время визита в Пакистан, Елизаветы II вместе с Дональдом Трампом, а также первые выходы Меган Маркл вместе с сыном Арчи. Также Самир Хуссейн снимает других знаменитых личностей: например, Анджелину Джоли, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Элтона Джона.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.