Королевский фотограф выбрал три лучших фото принца Гарри и Меган Маркл за 2019 год

Второе фото-фаворит, как рассказывает сам Самир Хуссейн, появилось во время путешествия герцогов Сассекских в Марокко в начале 2019 года. Тогда еще беременная Меган Маркл положила голову на плечо супругу, наблюдая за игрой местных школьников в футбол. «Это было всего за несколько месяцев до рождения Арчи и продемонстрировало солидарность и нежность между ними двумя», — комментирует фотограф.