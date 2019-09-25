Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет с подросшим сыном Арчи

Четырехмесячный Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор — первенец принца Гарри и Меган Маркл — совершил первый официальный выход в свет. Он сопроводил родителей в королевском туре по Африке, в рамках которого герцоги Сассекские встретились с лауреатом Нобелевской премии мира, архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Терезой Тандеке. На встрече наследник британского престола был одет в голубой комбинезон от H&M за 12,99 евро (почти 1000 рублей) — и кажется, вскоре он получит солд-аут во всех магазинах марки!