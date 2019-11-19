Гастрономический ужин в «Астории»

Мариус Аккерман, новый орденоносный шеф-повар «Астории», вотум доверия получал лично у самого Рокко Форте во время последнего визита сэра в Петербург. И теперь гордо угощает гостей отеля авторским прочтением локальной кухни.

Познакомить друзей гостиницы с Аккерманом и его методом вызвался гастрообозреватель Геннадий Йозефавичус, который сопроводил ужин рассказом о роковой встрече вина и двух миллионов пузырьков, а также производстве шампанского двести и сто лет назад.

Подавали лосось, маринованный в «Полугаре», обжаренную фуа-гра с мандарином, пряником и арабскими специями и палтус с севрюжьей икрой. За драматическую интригу перед финалом отвечала кондитер Юлия Иванова и ее десерт «Руби Шоколад» — с красными ягодами и розовым грейпфрутом.