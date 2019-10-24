Гости показа Ralph Lauren в ДЛТ

50-летие своего модного дома Ральф Лорен отпраздновал масштабным показом осенне-зимней коллекции в Центральном парке Нью-Йорка. Американское шоу, состоящее из бестселлеров бренда, воссоздали в универмаге ДЛТ — специально для презентации Ralph Lauren один из атриумов превратился в джаз-клуб Ralph’s эпохи ар-деко. Под песни Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд гостям показали образы, которые бы точно пришлись по вкусу посетителям спикизи-баров времен «сухого закона».

После петербургской премьеры был дан старт черно-белой вечеринке: в лайн-апе R'n'B от француженки Noraa и платиновый диджей-сет сестер Анастасии и Арины Шевцовых.