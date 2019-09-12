Владимир Познер, Михаил Пиотровский, Василий Церетели на юбилее искусствоведа Ника Ильина
Советник директора Эрмитажа, искусствовед и куратор почти всех мировых выставок-бестселлеров Николас Ильин отметил 75-летие. На юбилей в атриум ДЛТ приехали коллекционеры и лидеры арт-сообщества из десятка стран. Среди них — журналист Владимир Познер, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, управляющий директор ярмарки современного искусства Viennacontever Дмитрий Аксенов, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели и многие-многие другие.
Для приветствия неофициального арт-саммита Николас Владимирович среди четырех знакомых языков выбрал английский, на котором и пожелал насладиться вечером. Выполнить волю именинника оказалось легко: пили до дна с цыганами, танцевали под музыку джаз-бенда во главе с солисткой Эми Питерс и, конечно, вручали подарки.
Мечта всегда оставаться рядом с Эрмитажем была исполнена сразу. Глава Фонда Эрмитажа в США Оксана Саламатина преподнесла уменьшенную копию часов «Павлин», а галеристка Любовь Шакс — подсвечивающийся макет Зимнего дворца с фигурками сотрудников музея внутри.
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Николас Ильин
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Зельфира Трегулова
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Василий Церетели, Светлана Марич, Алексей Трифонов
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Леонид Ноткин, Марьяна Ноткин
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Василий Церетели, Семен Михайловский, Николас Ильин
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Алла Беликова
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Татьяна Архипова, Никита Архипов
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Жеральдин Норман
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Криста Ильина
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Сергей Семкин, Инна Семкина
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Феликс Бэк, Елена Ильина
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Олеся Туркина, Пакита Эскофет Миро, Екатерина Ираги
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Татьяна Мейлунас
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Станислав Ершов
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Анатолий Белкин, Виктор Новиков
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Валерия Ивасилевич, Марк Ивасилевич
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Леонид Шац, Яна Шац
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Даниэла Левин, Кристоф Тратбергер
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Саймон Цагльман, Анна Цагльман
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Алена Вольская
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Паям Шарифи, Кася Корчак
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Джудит Бенхаму
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Александра Генералова
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Захар Коловский
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Рита Янссен, Марко Франко
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Джейкоб Фиш
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Евгений Табачников
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Нина Куриева, Джулио Катольфи
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Мэри Гуллихсен, Карл Густав Эрнрут
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Фотограф: Михаил Вильчук
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