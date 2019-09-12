Владимир Познер, Михаил Пиотровский, Василий Церетели на юбилее искусствоведа Ника Ильина

Советник директора Эрмитажа, искусствовед и куратор почти всех мировых выставок-бестселлеров Николас Ильин отметил 75-летие. На юбилей в атриум ДЛТ приехали коллекционеры и лидеры арт-сообщества из десятка стран. Среди них — журналист Владимир Познер, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, управляющий директор ярмарки современного искусства Viennacontever Дмитрий Аксенов, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели и многие-многие другие.

Для приветствия неофициального арт-саммита Николас Владимирович среди четырех знакомых языков выбрал английский, на котором и пожелал насладиться вечером. Выполнить волю именинника оказалось легко: пили до дна с цыганами, танцевали под музыку джаз-бенда во главе с солисткой Эми Питерс и, конечно, вручали подарки.

Мечта всегда оставаться рядом с Эрмитажем была исполнена сразу. Глава Фонда Эрмитажа в США Оксана Саламатина преподнесла уменьшенную копию часов «Павлин», а галеристка Любовь Шакс — подсвечивающийся макет Зимнего дворца с фигурками сотрудников музея внутри.