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Матвиенко, Турчак, Оганова и другие на дне рождения рестораторов Натальи Цыпленко и Ларисы Орловой

Рестораторы и лучшие подруги, разница в возрасте которых всего неделя, Наталья Цыпленко и Лариса Орлова отпраздновали дни рождения в новом проекте «Сад». На объединенной вечеринке в рустикальном стиле выступила группа «Пилотаж», подпевали которой писательница Ирина Оганова, психолог Кира Турчак, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие. Подарки в этот вечер принимали не только именницы, но и дорогие гости — каждому вручили парфюм «1969», названный в честь года сексуальной революции.

  • Елена Марьяш, Максим Костырин

  • Савва Стороженко, Анастасия Соловьева

  • Бекарий Цулукидзе, Ольга Турчак

  • Жаклин Яковлева

  • Екатерина Дунаевская, Эрик Согомонян

  • Наталья Кириллова, Анна Овчинникова, Маргарита Сахарова

  • Елена Ефимова, Игорь Яковлев

  • Александр Каныгин 

  • Алексей Городнев, Владимир Киреев

  • Ольга Александрова, Виктория Сихрулидзе

  • Юлия Оникул, Беата Оникул

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Автор: Leo Kasatkin
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