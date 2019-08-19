Матвиенко, Турчак, Оганова и другие на дне рождения рестораторов Натальи Цыпленко и Ларисы Орловой
Рестораторы и лучшие подруги, разница в возрасте которых всего неделя, Наталья Цыпленко и Лариса Орлова отпраздновали дни рождения в новом проекте «Сад». На объединенной вечеринке в рустикальном стиле выступила группа «Пилотаж», подпевали которой писательница Ирина Оганова, психолог Кира Турчак, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие. Подарки в этот вечер принимали не только именницы, но и дорогие гости — каждому вручили парфюм «1969», названный в честь года сексуальной революции.
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Лариса Орлова, Наталья Цыпленко
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Софья Турчак, Ншан Симонян
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Майя Семак, Евгений Гуревич, Иван Захаров, Софья Сычева
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Светлана Яковлева, Светлана Чечина
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Марина Бурлон
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Елена Марьяш, Максим Костырин
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Савва Стороженко, Анастасия Соловьева
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Бекарий Цулукидзе, Ольга Турчак
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Екатерина Дунаевская, Эрик Согомонян
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Наталья Кириллова, Анна Овчинникова, Маргарита Сахарова
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Елена Ефимова, Игорь Яковлев
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Александр Каныгин
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Алексей Городнев, Владимир Киреев
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Ольга Александрова, Виктория Сихрулидзе
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Юлия Оникул, Беата Оникул
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