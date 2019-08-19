Матвиенко, Турчак, Оганова и другие на дне рождения рестораторов Натальи Цыпленко и Ларисы Орловой

Рестораторы и лучшие подруги, разница в возрасте которых всего неделя, Наталья Цыпленко и Лариса Орлова отпраздновали дни рождения в новом проекте «Сад». На объединенной вечеринке в рустикальном стиле выступила группа «Пилотаж», подпевали которой писательница Ирина Оганова, психолог Кира Турчак, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие. Подарки в этот вечер принимали не только именницы, но и дорогие гости — каждому вручили парфюм «1969», названный в честь года сексуальной революции.