Юлия Матвиенко, Кира Турчак, Ника Куваева и другие гости дня рождения Cartier

Ювелирно-часовой дом Cartier отпраздновал день рождения бутика в преобразованном пространстве Витебского вокзала, в зале, откуда в начале XX века отправлялись пассажиры первого класса. Темой закрытого коктейля выбрали игру противоположностей: классические оперные арии под аккомпанемент рояля сменились живым джаз-электронным перформансом от проекта Kito Jempere и его идеолога Кирилла Сергеева. За гастрономическую программу отвечала команда Duoband, которая славится умением переосмысливать устоявшиеся каноны высокой кухни и сочетать несочетаемое. Так было и в этот раз: коктейльное меню в их исполнении представляло образец мировой классики, но с современным твистом. В этот вечер запечатлеть свои наряды, продиктованные дресс кодом on the contrast, пришли дизайнер Юлия Матвиенко, психолог Кира Турчак, предприниматель Марк Лапин, балерина Злата Ялинич и другие.