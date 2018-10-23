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TOUS впервые в России показал коллекцию высокого ювелирного искусства

Испанский ювелирный Дом TOUS впервые в России показал коллекцию высокого ювелирного искусства Atelier Rosa Oriol. Собрание прибыло в Петербург всего на неделю по случаю открытия обновленного бутика в ТК «Невский центр». Украшения из сапфиров, изумрудов, рубинов и других благородных камней в обрамлении золота, платины и титана созданы в единственном экземпляре главным ювелиром компании Розой Ориол Тоус.

Торжественно разрезать ленту доверили амбассадору бренда Елизавете Боярской и генеральному директору Tous в России Петру Горшкову. Официальную часть продолжил коктейль и автограф-сессия с приглашенной звездой.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Екатерина Славная, Роксана Самохвалова

  • Ирина Соловьева

  • Анастасия Парфенова

  • Екатерина Никитина

  • Лилия Аксенова

  • Домнит Ай-Чечээ

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