Испанский ювелирный Дом TOUS впервые в России показал коллекцию высокого ювелирного искусства Atelier Rosa Oriol. Собрание прибыло в Петербург всего на неделю по случаю открытия обновленного бутика в ТК «Невский центр». Украшения из сапфиров, изумрудов, рубинов и других благородных камней в обрамлении золота, платины и титана созданы в единственном экземпляре главным ювелиром компании Розой Ориол Тоус.