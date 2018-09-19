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Презентация нового меню от Анны Семак в ресторане Italy

Анна Семак совместно с шефом Виктором Кислинским разработали Go Green меню специально для ресторана Italy на Большом — нового места силы у любителей зелёного боула с киноа и полезных стейков из тофу. Веган, мама семерых детей и супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака лично познакомила гостей с культурой здоровой еды, а также поделилась мыслями о любви к себе, переходе на веганство и призналась в своей guilty pleasure к лимонаду. Пробовали новое меню модель Галя Голованова, ресторатор Артем Балаев, маркетинговый директор ДЛТ Анастасия Дианова и другие. 

Фотограф: Тимур Ахияров

Анна Семак: «Для человека, который воспитывает восемь детей и пять собак, нет ничего невозможного»

  • Екатерина Пономарева, Рената Гайфутдинова, Анна Берштейн

  • Мария Бочарова 

  • Екатерина Баранова

  • Елена Романова

  • Лидия Ладыжина

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Автор: Leo Kasatkin
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