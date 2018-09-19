Презентация нового меню от Анны Семак в ресторане Italy
Анна Семак совместно с шефом Виктором Кислинским разработали Go Green меню специально для ресторана Italy на Большом — нового места силы у любителей зелёного боула с киноа и полезных стейков из тофу. Веган, мама семерых детей и супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака лично познакомила гостей с культурой здоровой еды, а также поделилась мыслями о любви к себе, переходе на веганство и призналась в своей guilty pleasure к лимонаду. Пробовали новое меню модель Галя Голованова, ресторатор Артем Балаев, маркетинговый директор ДЛТ Анастасия Дианова и другие.
Фотограф: Тимур Ахияров
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Анна Семак, Михаил Соколов
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Виктор Кислинский
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Дарья Гнашко
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Юлианна Плискина
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Эльвира Риа, Анастасия Дубровская
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Анна Семак, Юлианна Плискина, Виктор Кислинский
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Екатерина Пономарева, Рената Гайфутдинова, Анна Берштейн
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Мария Бочарова
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Елена Романова
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Лидия Ладыжина
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