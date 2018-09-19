Презентация нового меню от Анны Семак в ресторане Italy

Анна Семак совместно с шефом Виктором Кислинским разработали Go Green меню специально для ресторана Italy на Большом — нового места силы у любителей зелёного боула с киноа и полезных стейков из тофу. Веган, мама семерых детей и супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака лично познакомила гостей с культурой здоровой еды, а также поделилась мыслями о любви к себе, переходе на веганство и призналась в своей guilty pleasure к лимонаду. Пробовали новое меню модель Галя Голованова, ресторатор Артем Балаев, маркетинговый директор ДЛТ Анастасия Дианова и другие.

Фотограф: Тимур Ахияров