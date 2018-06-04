Public talks с Александром Роговым и Мигелем в магазине IQOS
Прошел ровно год с тех пор, как флагманский магазин IQOS открыл свои двери в Петербурге. Уже год инновации IQOS меняют жизнь к лучшему. День рождения отмечали два вечера подряд: сначала в компании стилиста и телеведущего Александра Рогова, а потом — при участии режиссера, продюсера и хореографа Мигеля.
Александр Рогов провел мастер-класс «Как изменить себя к лучшему – ТОП-10 советов». Гости узнали, как сочетать цвета и оттенки, чтобы выглядеть модно независимо от сезона.
Тема выступления Мигеля была обозначена так: «Как IQOS повлиял на мою жизнь. Шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге». В беседе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской режиссер, хореограф и продюсер заметил: «IQOS — сэкономил мое время! Теперь не нужно выходить из помещения и прерывать работу».
Завершили оба вечера автограф-сессии, на которых гости делали памятные фото и общались с лидерами мнений в расслабленной обстановке.
Фотограф: Илья Круглянский
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Мигель
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Яна Милорадовская, Мигель
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Екатерина Замковая, Екатерина Волгина
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Соня Вартанян
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Инна Сидорова
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Мигель, Полина Данилова
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