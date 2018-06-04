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Public talks с Александром Роговым и Мигелем в магазине IQOS

Прошел ровно год с тех пор, как флагманский магазин IQOS открыл свои двери в Петербурге. Уже год инновации IQOS меняют жизнь к лучшему. День рождения отмечали два вечера подряд: сначала в компании  стилиста и телеведущего Александра Рогова, а потом — при участии режиссера, продюсера и хореографа Мигеля.

Александр Рогов провел мастер-класс «Как изменить себя к лучшему – ТОП-10 советов». Гости узнали, как сочетать цвета и оттенки, чтобы выглядеть модно независимо от сезона.

  • Александр Рогов
  • Екатерина Волгина
  • Екатерина Замковая
  • Инна Сидорова

Тема выступления Мигеля была обозначена так: «Как IQOS повлиял на мою жизнь. Шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге». В беседе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской режиссер, хореограф и продюсер заметил: «IQOS — сэкономил мое время! Теперь не нужно выходить из помещения и прерывать работу».

Завершили оба вечера автограф-сессии, на которых гости делали памятные фото и общались с лидерами мнений в расслабленной обстановке.

Фотограф: Илья Круглянский

  • Мигель
  • Яна Милорадовская, Мигель
  • Екатерина Замковая, Екатерина Волгина
  • Соня Вартанян
  • Яна Милорадовская
  • Инна Сидорова
  • Мигель, Полина Данилова

Комментарии (1)

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  • Надежда Спирова 5 июня, 2018
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть остальные фото с мероприятия?

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