Public talks с Александром Роговым и Мигелем в магазине IQOS

Прошел ровно год с тех пор, как флагманский магазин IQOS открыл свои двери в Петербурге. Уже год инновации IQOS меняют жизнь к лучшему. День рождения отмечали два вечера подряд: сначала в компании стилиста и телеведущего Александра Рогова, а потом — при участии режиссера, продюсера и хореографа Мигеля.

Александр Рогов провел мастер-класс «Как изменить себя к лучшему – ТОП-10 советов». Гости узнали, как сочетать цвета и оттенки, чтобы выглядеть модно независимо от сезона.