Премьера фильма «Довлатов» в Мраморном дворце

После триумфа на «Берлинале» режиссер Алексей Герман-младший и художник по костюмам фильма Елена Окопная, которая и была удостоена награды немецкого кинофестиваля, представили картину в Петербурге. Премьера прошла при полном аншлаге в Мраморном дворце, где в этот вечер собралась практически вся съемочная группа, включая исполнителя роли Сергея Довлатова сербского актера Милана Марича и актрису Полину Сидихину. Поздравить создателей фильма в этот вечер пришла дочь писателя Екатерина Довлатова, режиссер Николай Хомерики, директор Русского музея Владимир Гусев, высказавший пожелание о том, чтобы в ближайшем будущем подобный фильм был снят и о художнике Павле Филонове. Галерист Лиза Савина, посмотревшая картину уже третий раз отметила, что на впечатление о фильме сильно влияет в контекст: при просмотре «Довлатова» в Германии она прослезилась, а на родине усмотрела в сюжете, как и в российской действительности, большую долю абсурда. Весь вечер гости обсуждали творческую свободу и судьбу писателей, а некоторые даже искушали Германа-младшего организовать харассмент, но режиссер не поддался на провокации.

Фото: Михаил Вильчук