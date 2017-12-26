Предновогодняя вечеринка «Собака.ru» на катке Новой Голландии

Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и креативный директора компании «Айрис Новая Голландия» Роксана Шатуновская собрали друзей на предновогоднюю вечеринку. На катке Новой Голландии в этот вечер можно было встретить главных культуртрегеров города, но не всех можно было узнать. Причина тому - карнавальные костюмы! Так, в образе Красной королевы на льду в этот вечер блистала владелица PR-агентства Наталья Плеханова, роль кота Базилио примерил художник Денис Прасолов, а директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая решила дать немного «Студии 54» и преобразилась в диско-болл. Тем, кто забыл свой сказочный образ дома, на входе раздавали маски, так что ни один гость не остался без нового амплуа. За музыку в этот вечер отвечал Kuznya Band, под зажигательные импровизации которых солист Михайловского театра Джулиан Маккей демонстрировал на льду такие отвязные па, что его чуть не приняли за фигуриста. После полуночи вечеринка плавно перетекла в ресторан Kuznya, где за диджейским пультом стоял Кирилл Сергеев. Танцы (теперь уже без коньков) продолжались до самого утра, так что гости, которые не проявили себя на льду, имели шанс взять реванш, устроив настоящий петербургский рэйв.

Фото: Дмитрий Колесов, Михаил Вильчук