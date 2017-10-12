Диана Вишнева, Елена Перминова и Светлана Устинова на открытии бутика Dior

На открытие флагманского Dior съехались не только первые леди Петербурга, но и светская Москва, которую в этот вечер представляли фэшн-блогер Елена Перминова, бизнес-вумен Полина Киценко и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Отмечать вместе с ними новоселье французского модного дома зашла даже прима-балерина Диана Вишнева, разделяющая всеобщую страсть к коллекциям марки. Благо, новое пространство отличается большой площадью, так что в нем поместилась не только вся линейка одежды, но и многочисленные поклонники бренда. За диджейским пультом в этот вечер стояла телеведущая Александра Федорова, музыкальные сеты которой располагали не только к легким танцам, но и вальяжному шопингу. Вдоволь нафланировавшись по бутику, гости, среди которых была и дизайнер Юлия Матвиенко в компании своей подруги Киры Турчак, отправились на праздничный ужин в ресторан Кококо.

Фото: Станислав Райков