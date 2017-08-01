Рейву помешать не может ничего — даже ливень с ветром! Доказано на Present Perfect Festival, который уже третий раз проходит в Петербурге. Главное действо развернулось в Музее Уличного искусства, чью площадку участники рейва не покидали до самого утра (говорят, некоторые даже на обед задержались). Среди тех, кто, вооружившись дождевиками, наслаждался электронной музыкой в ту ночь были вокалистка группы «Барто» Мария Любичева, директор Музея стрит-арта Андрей Зайцев, художник Виктор Кудряшов и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов