На Неве, как это модно говорить в этом сезоне, растаял лед, поэтому наступил сезон не только «Грибов», но и теплоходов. Навигацию первым открыл ресторан Volga-Volga: такие символические проводы холодов гости заведения отметили в компании певца и композитора Дмитрия Маликова, обладателя самого бархатистого голоса, который исполнил концерт прямо на борту ресторана. Король Твиттера и — без сомнения — миллиона девичьих сердец начал свое выступление песней «С чистого листа», недвусмысленно намекая на то, что мы должны дать все никак не начавшейся весне еще один шанс на старт.

Фото: Илья Плюснин