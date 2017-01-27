Открытие Hermitage Museum Shop в универмаге Au Pont Rouge

Открытие первого эрмитажного магазина за пределами музея стало началом эпохи «больших универмагов»: теперь в здании торгового дома Эсдерса и Схефальса, кроме коллекций Gosha Rubchinskiy, Karen Walker и Cédric Charlier, можно найти альбомы по искусству, репродукции картин и сувениры.

Вечер начался со вступительного слова Михаила Пиотровского, который отметил, что подобное слияние дает перспективы для создания «дополнительного Эрмитажа». И правда, где еще можно одновременно приобрести и коллекционное издание о режиссере Мартине Скорсезе, и туфли Giuseppe Zanotti или платье Alexander Wang, а в перерыве выпить бокал шампанского и заказать горячий круассан в кондитерской Garçons? В пространстве Au Pont Rouge сошлось все: в начале вечера гости с удовольствием выбирали книги и журналы и тут же подписывали их у директора музея, а ближе к восьми часам отдали предпочтение лососю в сливочном соусе и орехово-карамельному десерту. «У нас в Эрмитаже такого пока нет, но мы будем учиться», — пошутил про закуски Пиотровский.

Фото: Михаил Вильчук