Открытие Hermitage Museum Shop в универмаге Au Pont Rouge

Открытие первого эрмитажного магазина за пределами музея стало началом эпохи «больших универмагов»: теперь в здании торгового дома Эсдерса и Схефальса, кроме коллекций Gosha Rubchinskiy, Karen Walker и Cédric Charlier, можно найти альбомы по искусству, репродукции картин и сувениры.

Вечер начался со вступительного слова Михаила Пиотровского, который отметил, что подобное слияние дает перспективы для создания «дополнительного Эрмитажа». И правда, где еще можно одновременно приобрести и коллекционное издание о режиссере Мартине Скорсезе, и туфли Giuseppe Zanotti или платье Alexander Wang, а в перерыве выпить бокал шампанского и заказать горячий круассан в кондитерской Garçons? В пространстве Au Pont Rouge сошлось все: в начале вечера гости с удовольствием выбирали книги и журналы и тут же подписывали их у директора музея, а ближе к восьми часам отдали предпочтение лососю в сливочном соусе и орехово-карамельному десерту. «У нас в Эрмитаже такого пока нет, но мы будем учиться», — пошутил про закуски Пиотровский.

 

Фото: Михаил Вильчук

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

РПЦ посоветовала Пиотровскому думать об Эрмитаже вместо Исаакия

Пиотровский попросил патриарха не забирать Исаакий

Пиотровские, Дормидошины, Смекаловы и еще 6 самых модных пар Петербурга

Пиотровский, Кержакова, Маркес и другие наши друзья рассказывают, как встретят Новый год

Михаил Пиотровский прочитает лекцию в Европейском университете

В Главном штабе откроют бесплатную библиотеку

Михаил Пиотровский ответит на вопросы петербуржцев об Эрмитаже на встрече

Михаил Пиотровский о выставке Фабра: «Мы недооценили уровень ненависти, существующий в обществе»