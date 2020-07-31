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Анна Семак, Саша Паника, Катя IOWA на юбилее дизайнера Юры Питенина в ASG

Несмотря на призыв «сиять», приглашенные 30-летие основателя Saint Tokyo Юры Питенина не отказались от глубокого черного в дресс-коде — как объясняет сам дизайнер, «провожали бурную молодость». Юру это не обидело, ведь гости выбрали для веган-пати в кафе ASG тотал-луки Saint Tokyo и даже воздержались от дарения танометра. Зато завернутым в праздничную упаковку оказалось леопардовое нижнее белье от Tom Ford — с пожеланием провести роскошно и следующее десятилетие.

До страстных танцев под менторством афробэнда Black Impire созрели довольно быстро — винить некого, кроме коктейлей от Imbibe bar. Pitt on the beach, лаймовый «Токио» (подавался в коробке для вока!) и самый коварный «Юрец-огурец» с алоэ спровоцировали и хоровое исполнение «Ничего не говори» — но уже во время афтепати на яхте.

Аплодировали талантливому имениннику благотворитель Екатерина Смольникова, писательница Анна Семак, модель Саша Паника, солистка IOWA Катя Иванчикова и все-все-все!

  • Эля Гордеева

  • Анна Малинина

  • Наталья Кильян

  • Катерина Хотунцева

  • Екатерина Болтачева

  • Филора Кильян 

  • Александра Бокова

  • Ольга Аверьянова

  • Алена Джаврук

Фото: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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