Несмотря на призыв «сиять», приглашенные 30-летие основателя Saint Tokyo Юры Питенина не отказались от глубокого черного в дресс-коде — как объясняет сам дизайнер, «провожали бурную молодость». Юру это не обидело, ведь гости выбрали для веган-пати в кафе ASG тотал-луки Saint Tokyo и даже воздержались от дарения танометра. Зато завернутым в праздничную упаковку оказалось леопардовое нижнее белье от Tom Ford — с пожеланием провести роскошно и следующее десятилетие.
Анна Семак, Саша Паника, Катя IOWA на юбилее дизайнера Юры Питенина в ASG
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Саша Паника (модель), Cake Monster
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Дмитрий Че
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Ольга Рузакова
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Марина Грач
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Александра Бокова
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Виктория Нахимовская, Иван Пчелов
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Виктор Николаев
До страстных танцев под менторством афробэнда Black Impire созрели довольно быстро — винить некого, кроме коктейлей от Imbibe bar. Pitt on the beach, лаймовый «Токио» (подавался в коробке для вока!) и самый коварный «Юрец-огурец» с алоэ спровоцировали и хоровое исполнение «Ничего не говори» — но уже во время афтепати на яхте.
Аплодировали талантливому имениннику благотворитель Екатерина Смольникова, писательница Анна Семак, модель Саша Паника, солистка IOWA Катя Иванчикова и все-все-все!
Фото: Никита Шубный
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