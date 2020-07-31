Анна Семак, Саша Паника, Катя IOWA на юбилее дизайнера Юры Питенина в ASG

Несмотря на призыв «сиять», приглашенные 30-летие основателя Saint Tokyo Юры Питенина не отказались от глубокого черного в дресс-коде — как объясняет сам дизайнер, «провожали бурную молодость». Юру это не обидело, ведь гости выбрали для веган-пати в кафе ASG тотал-луки Saint Tokyo и даже воздержались от дарения танометра. Зато завернутым в праздничную упаковку оказалось леопардовое нижнее белье от Tom Ford — с пожеланием провести роскошно и следующее десятилетие.