Penhaligon’s презентовал новые ароматы и объявил о сотрудничестве с Л’Этуаль

Елизавета II присвоила марке титул официального поставщика британского двора. А знаменитая «портретная» коллекция, посвященная представителям британской аристократии, о которой бренд рассказывает с неизменным английским юмором, появилась еще четыре года назад и до сих пор пополняется новыми ароматами. В этом году к уже известным персонажам присоединились новые любопытные герои: Бессердечная Хелен (Heartless Helen) — мастер безразличия, которая уверена в своих намерениях и точно знает, чего хочет, в ее аромате слышны сочные ноты мандарина и свежесть оттенков жасмина; и сэр Ужасный Тедди (Terrible Teddy) — искусный охотник за любовью милых дам, его аромат пряный и пикантный раскрывается сочетанием благовоний и розового перца.