Penhaligon’s – один из самых старинных парфюмерных брендов в мире, который с этого года будет представлен в сети магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, выпустил два новых аромата Heartless Helen и Terrible Teddy. Они войдут в знаменитую коллекцию Portraits.
Penhaligon’s презентовал новые ароматы и объявил о сотрудничестве с Л’Этуаль
Елизавета II присвоила марке титул официального поставщика британского двора. А знаменитая «портретная» коллекция, посвященная представителям британской аристократии, о которой бренд рассказывает с неизменным английским юмором, появилась еще четыре года назад и до сих пор пополняется новыми ароматами. В этом году к уже известным персонажам присоединились новые любопытные герои: Бессердечная Хелен (Heartless Helen) — мастер безразличия, которая уверена в своих намерениях и точно знает, чего хочет, в ее аромате слышны сочные ноты мандарина и свежесть оттенков жасмина; и сэр Ужасный Тедди (Terrible Teddy) — искусный охотник за любовью милых дам, его аромат пряный и пикантный раскрывается сочетанием благовоний и розового перца.
В интерьерах авторства Ф.О. Шехтеля под пристальным взглядом Елизаветы II прошел вечер ольфакторной беллетристики. Говоря иначе, презентация новых ароматов Penhaligon’s состоялась в резиденции британского посла на Софийской набережной в Москве, особняке, который был построен в 1891-1893 годах по заказу известного фабриканта, сахарозаводчика Павла Ивановича Харитоненко архитектором Василием Залесским. Для оформления интерьеров хозяин дома пригласил молодого архитектора Федора Осиповича Шехтеля – это была одна из первых самостоятельных работ будущего мастера, большинство залов оформлены в любимом архитектором готическом стиле. Что касается Елизаветы II, речь о парадном портрете, который висит в белом танцевальном зале особняка. Сын П.И. Харитоненко Павел Иванович был одним из крупнейших коллекционеров живописи своего времени (многие его картины теперь хранятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, Эрмитаже и Русском музее), и традиция украшать его особняк картинами сохранилась до наших дней.
На вечере были замечены Илья Бачурин, Инга Берман, Ясмина Муратович, Милана Королева, Александр и Марина Добровинские, Полина Кутепова, Алла Сигалова, Светлана Хоркина, Дарья Михалкова, Юлия Визгалина, Ольга Сутулова, Александра Вертинская, Юлия Ремпель, Александр Сирадекян, Кристина Шаповалова, Наталья Лесниковская и другие. Вдохновившись новыми ароматами Heartless Helen и Terrible Teddy, две молодые звезды современного театра Артем Немов и Катя Конисевич познакомили зрителей с историей бренда Penhaligon’s, который в этом году отмечает 150-летие.
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