Мировая премьера коллекции Tiziana Terenzi The Sea Stars в Rivoli Perfumery

Наследники парфюмера Эвелино Теренци — Тициана и Паоло — привезли в Петербург и бутик Rivoli Perfumery мировую премьеру коллекции The Sea Stars. Сценарий пяти новых резидентов Tiziana Terenzi родился во время круиза по каннской марине, поэтому вечер в честь их прибытия декорировали в морской тематике.

Выйти сухим из воды не получилось ни у одного гостя: флаконы, на которых распласталась золотая морская звезда, поместили в аквариум и сопроводили презентацию шумом Адриатического побережья. Парфманьяки познакомились с ароматами, узнали историю их создания из первых уст и получили автограф от маэстро.