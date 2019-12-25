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Мировая премьера коллекции Tiziana Terenzi The Sea Stars в Rivoli Perfumery

Наследники парфюмера Эвелино Теренци — Тициана и Паоло — привезли в Петербург и бутик Rivoli Perfumery мировую премьеру коллекции The Sea Stars. Сценарий пяти новых резидентов Tiziana Terenzi родился во время круиза по каннской марине, поэтому вечер в честь их прибытия декорировали в морской тематике.

Выйти сухим из воды не получилось ни у одного гостя: флаконы, на которых распласталась золотая морская звезда, поместили в аквариум и сопроводили презентацию шумом Адриатического побережья. Парфманьяки познакомились с ароматами, узнали историю их создания из первых уст и получили автограф от маэстро. 

  •  Паоло Теренци, Тициана Теренци

  • Алла Шарандина

  • Татьяна Бехтер

  • Наталья Калмыкова

  • Анна Пастел, Тициана Теренци

  • Екатерина Павловская, Лидия Сартакова

  • Анастасия Контарович, Юлия Быстрова

  • Юлия Гайдукова

  • Анжелика Смирнова

  • Анна Николаева

  • Тициана Теренци, Паоло Теренци

Фотограф: Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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