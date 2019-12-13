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«Фонтанка.ру - Признание и Влияние» подвела итоги года

Одним из самых ярких событий года стала ежегодная городская премия от «Фонтанки.ру» - «Признание и Влияние». Церемония награждения победителей прошла в Главном штабе Эрмитажа. 

Более двух месяцев петербуржцы голосовали на сайте «Фонтанка.ру» за лучшие, по их мнению, компании. Именно горожане определили победителей в 15 номинациях "Признания". Одновременно с народным голосованием экспертный совет премии решил, кто является самым влиятельным в Петербурге среди бизнесменов.

  • Светлана Гаврилова

  • Михаил Иоффе

  • Вячеслав Шараборкин, Дмитрий Конвисаров

  • Яна Харина

  • Андрей Соснов

  • Наталья Петелина

  • Инна Карпушина

  • Александр Горшков

  • Антон Ксенофондов, Ирина Ксенофондова

  • Николай Вахтин

  • Дмитрий Витковский, Наталья Витковская

  • Илона Хитарова

  • Александра Скатова

  • Василий Краковцев, Александр Яновский

  • Фариз Сейид-Заде, Наталья Волох

  • Дмитрий Витковский, Семён Султанов

  • Анжела Медушевская, Вадим Пухонто

  • Диана Спиридонова, Александр Кулик

  • Виктор Шкулев, Александр Горшков

  • Вадим Пахотно, Анжела Медушевская, Диана Спиридонова, Александр Кулик

  • Екатерина Соколова, Анастасия Рыбакова

  • Игорь Семенов, Константин Набель

  • Елена Федотова, Ирина Боднарюк

  • Елена Аврамова, Андрей Щербаков

  • Юлия Чубенко, Галина Шило

  • Оксана Тимофеева

  • Георгий Иванов, Валерия Костина

  • Алексей Бударин, Стивен Энтони Герман

  • Антон Черкасов, Светлана Гаврилова

  • Семён Султанов

  • Андрей Рудской, Марианна Дьякова

  • Владимир Шамахов, Андрей Рудской

  • Дмитрий Мерешкин, Павел Бычков

  • Владимир Шамахов, Евгений Китин 

  • Марина Нериновская, Вадим Владимиров

  • Оксана Власова

  • Вадим Власов, Оксана Власова

  • Дарья Фёдорова

  • Денис Большаков

  • Сергей Тимошин

  • Елена Земскова, Раиль Мустафин

  • Лада Шаманина

  • Кристина Сорокваша, Юлия Симакова

  • Елена Круглова, Михаил Иоффе

  • Ульяна Романова

  • Яна Запольская, Иван Запольский

  • Владимир Ковриков, Илья Ткачев

  • Наталья Лапина, Илья Рудаков

  • Илья Злуницын, Лада Шаманина

  • Яна Тодоровская, Роман Жучков

  • Марина Корнеева, Сергей Бойцов

  • Мария Евневич, Денис Лебедев

  • Максим Кувачев

  • Дмитрий Шагин

  • Екатерина Кухоревич, Оксана Алтынникова

  • Рустем Ибрагимов

  • Максим Жабин

  • Алексей Нешитов

  • Никита Явейн

  • Павел Ткаченко

  • Юна Стародумова, Ирина Горид

  • Александр Ткаченко

  • Игорь Креславский, Виктория Креславская

  • Инна Карпушина

  • Анна Дубилет

  • Хонор Илавски

  • Павел Черняков

  • Алевтина Веселова, Вадим Хомяков

  • Александр Горшков

  • Арсений Оганесян, Ринат Низамов

  • Валерия Костина, Илья Еременко

  • Михаил Генделев

  • Илья Еременко, Валерия Костина, Георгий Иванов

Фотограф: Илья Круглянский

Leontiy Kasatkin,
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