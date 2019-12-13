«Фонтанка.ру - Признание и Влияние» подвела итоги года

Одним из самых ярких событий года стала ежегодная городская премия от «Фонтанки.ру» - «Признание и Влияние». Церемония награждения победителей прошла в Главном штабе Эрмитажа.

Более двух месяцев петербуржцы голосовали на сайте «Фонтанка.ру» за лучшие, по их мнению, компании. Именно горожане определили победителей в 15 номинациях "Признания". Одновременно с народным голосованием экспертный совет премии решил, кто является самым влиятельным в Петербурге среди бизнесменов.