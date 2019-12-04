Бьюти-завтрак клиники Gen87

Глава клиника инновационной косметологии GEN87 Мария Голубева пригласила единомышленников на паблик-ток об эстетической медицине. Эксперты рассказали о грядущем слиянии косметологии, эндокринологии и генетики, методе фотоомоложения Harmony XL, а также появлении нового вневозрастного поколения Ageless. Разобраться в трендах бьюти-индустрии и определиться с виш-листом процедур пришли девелопер Юлия Роженцева, глава фонда Олега Каравайчука Елена Соловьева и многие другие.