Глава клиника инновационной косметологии GEN87 Мария Голубева пригласила единомышленников на паблик-ток об эстетической медицине. Эксперты рассказали о грядущем слиянии косметологии, эндокринологии и генетики, методе фотоомоложения Harmony XL, а также появлении нового вневозрастного поколения Ageless. Разобраться в трендах бьюти-индустрии и определиться с виш-листом процедур пришли девелопер Юлия Роженцева, глава фонда Олега Каравайчука Елена Соловьева и многие другие.
Бьюти-завтрак клиники Gen87
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Мария Голубева, Дарья Шабаева
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Алексей Великий
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Алиса Михайлик
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Анна Трещева
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Виктория Печенкина
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Юлия Кобзарь, Артем Шейкин
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Елена Румянцева
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Оксана Некрасова
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Елена Соловьева
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Мария Ковалева
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Фотограф: Михаил Вильчук
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