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Бьюти-завтрак клиники Gen87

Глава клиника инновационной косметологии GEN87 Мария Голубева пригласила единомышленников на паблик-ток об эстетической медицине. Эксперты рассказали о грядущем слиянии косметологии, эндокринологии и генетики, методе фотоомоложения Harmony XL, а также появлении нового вневозрастного поколения Ageless. Разобраться в трендах бьюти-индустрии и определиться с виш-листом процедур пришли девелопер Юлия Роженцева, глава фонда Олега Каравайчука Елена Соловьева и многие другие.

  • Юлия Кобзарь, Артем Шейкин 

  • Елена Румянцева

  • Анастасия Контарович

  • Оксана Некрасова

  • Елена Соловьева 

  • Мария Ковалева 

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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