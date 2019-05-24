Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

Фото: Елизавета Медунецкая.

24/05 Stackenschneider В пятницу тут сразу два сета от француза Саши Мамбо — владельца лейбла Macadam Mambo. Диггер и диджей с двумя десятками лет стажа сначала выступит на основном танцполе, а затем переместится на летнюю веранду клуба. Помимо него в лайнапе Panorama Channel, Keyser, а также диджеи саунд-системы Tochka Sborki. Вход: 300₽, 100₽ при регистрации.

24/05 Mosaique На вечеринке Yard отметят день рождения резидента Mosaique — Кирилла Boseg. Все пройдет в малом зале клуба, в лайнапе подписант берлинского NEIN и душа группы Семь Ножей — White Magik, а также Tiagunin, Mounty, Letko, Youkovskiy и сам Boseg. Вход: 200₽.

24/05 Танцплощадка В пятницу в Танцплощадке — Кира Моторина, она же Kierastoboy и ведущая передачи на TESTFM, вместе с Денисом Рябовым, идеологом «Искренней музыки». Вход: 300₽.

25/05 Blank Новый формат летних хаус-вечеринок в клубе Blank: терраса, бирпонг, еда и начало в 18.00. За музыку отвечают прибывшие из Москвы Софья Родина и Friend’s Jauzzi, а также El, Shutta, Errortica, Velvet и Tolya Klepalov. Вход: 300₽.