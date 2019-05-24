Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
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Фото: Елизавета Медунецкая.
24/05 Stackenschneider
В пятницу тут сразу два сета от француза Саши Мамбо — владельца лейбла Macadam Mambo. Диггер и диджей с двумя десятками лет стажа сначала выступит на основном танцполе, а затем переместится на летнюю веранду клуба. Помимо него в лайнапе Panorama Channel, Keyser, а также диджеи саунд-системы Tochka Sborki.
- Вход: 300₽, 100₽ при регистрации.
24/05 Mosaique
На вечеринке Yard отметят день рождения резидента Mosaique — Кирилла Boseg. Все пройдет в малом зале клуба, в лайнапе подписант берлинского NEIN и душа группы Семь Ножей — White Magik, а также Tiagunin, Mounty, Letko, Youkovskiy и сам Boseg.
- Вход: 200₽.
24/05 Танцплощадка
В пятницу в Танцплощадке — Кира Моторина, она же Kierastoboy и ведущая передачи на TESTFM, вместе с Денисом Рябовым, идеологом «Искренней музыки».
- Вход: 300₽.
25/05 Blank
Новый формат летних хаус-вечеринок в клубе Blank: терраса, бирпонг, еда и начало в 18.00. За музыку отвечают прибывшие из Москвы Софья Родина и Friend’s Jauzzi, а также El, Shutta, Errortica, Velvet и Tolya Klepalov.
- Вход: 300₽.
25/05 Клуб
На закрытии «Клуба», которое продлится с пятницы по ночь понедельника (!), выступят более 30 музыкантов. В том числе Nastia Reigel, Jan Fietser, Lisa Smirnova, Sariim, Okkultative, Current Call, EL Shutta, Eostra, Sofia Rodina, Kirill Shapovalov и Marina Bibik. На прощальных вечеринках по случаю закрытия «самого дикого клуба России» обещают лояльную политику по входу.
- Вход: 1000₽.
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