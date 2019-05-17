Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
17/05 Stackenschneider
На вечеринку Washing Machine приедут москвичи Sil и Grasa, представители лейбла Sakskøbing. Вместе с ними на основном танцполе отыграют Do Nothing и Tennisist. А летняя веранда с четырех утра отдана в распоряжении Hoopa и Jax.
- Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.
18/05 Клуб
Финальная вечеринка из серии «Ржавчина» пройдет в поддержку лейбла bore hole от создателей самого «Клуба». В лайнапе — Muscles & Hate, также известный под псевдонимом Synkronized и ставший автором второго релиза лейбла. Также в эту ночь на Боровой выступят друзья и резиденты Боровой, 116 — Jan Fietser, Chronic Preview, German, Bibik и Vetrov. Напомним, следующие выходные станут для «Клуба» последними.
- Вход: 500₽, бесплатно при покупке релиза на bandcamp.com.
18/05 RAF25
В эту ночь тут Fractions — лайв-проект из Чехии, представители новой EBM-волны и резиденты берлинского Fleisch Records. Компанию им составят Okkultative, OA, TRSKY, а также Rudiment с лайв-выступлением.
- Вход: 400₽, 300₽ при регистрации.
18/05 Blank
Хедлайнер авторской серии вечеринок Жени Клепалова (Module Werk) — предводитель швейцарской тусовки Les Points, эксцентричный селектор из Цюриха Nicola Kazimir. Поддержат его сам Module Werk, Anrey Kaptsan, Ukusila и Tennisist.
Вход: 600₽, 400₽ при регистрации
18/05 Kuznya
В «Кузне» классическая вечеринка ITALLIKA с синтипопом, итало и нью-вейвом. Всю ночь за вертушка Игорь Литвинов, Иван Федоров и Кирилл Егоров.
- Вход: свободный
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