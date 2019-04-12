Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

12/04 Танцплощадка В пятницу тут хаус-вечеринка от команды Roots United. По традиции выступления резидентов Shutta, El и Hoopa, а также сет от канадца Dane MacDonald — создателя лейбла Common Edit и настоящей находки местной хаус- и диско-сцены. Вход: 300₽.

12/04 Kuznya Всю ночь в Kuznya House вечеринка с небезызвестными Леонидом Липелисом (Lipelis), Кириллом Сергеевым (Kito Jempere) и Cable Toy. Вход: свободный.

13/04 Mosaique В субботу в Mosaique пройдет масштабная вечеринка Shift с хедлайнером в лице Efdemin. Берлинец, резидент клубов Berghain и Panorama Bar, творческий образ которого стал символом ночной жизни Берлина в книге «Забыться в звуке. Берлин, техно и easyJet». В Петербурге Efdemin выступит в рамках тура, приуроченного к выходу его нового альбома «New Atlantis» на Ostgut Ton. Помимо него в лайнапе Borys (Closer, Kiev), Unbroken Dub (Moscow), Nastya Zimens, Super Collection Orchestra, Seven Knives, Volta Cab, Jan Fietser и Rudiment. Вход: 500₽ по билетам, на входе дороже.

13/04 m_division x Blank На новый эпизод серии m_family с гибридным лайвом приедет загадочный техно-продюсер SNTS, а также Tommy Four Seven с трехчасовым сетом и премьерой своего нового альбома VEER. На второй сцене клуба Blank американец Gunnar Haslam и японец Yu Kawabata. Также в лайнапе Ivan Logos, Exponent, Unbalance, Kovyazin D. В одном из коридоров клуба в эту ночь будет представлена художественная экспозиция — работы современных художников из Петербурга. Вход: 1200₽ за билет.