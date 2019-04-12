Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
12/04 Танцплощадка
В пятницу тут хаус-вечеринка от команды Roots United. По традиции выступления резидентов Shutta, El и Hoopa, а также сет от канадца Dane MacDonald — создателя лейбла Common Edit и настоящей находки местной хаус- и диско-сцены.
- Вход: 300₽.
12/04 Kuznya
Всю ночь в Kuznya House вечеринка с небезызвестными Леонидом Липелисом (Lipelis), Кириллом Сергеевым (Kito Jempere) и Cable Toy.
- Вход: свободный.
13/04 Mosaique
В субботу в Mosaique пройдет масштабная вечеринка Shift с хедлайнером в лице Efdemin. Берлинец, резидент клубов Berghain и Panorama Bar, творческий образ которого стал символом ночной жизни Берлина в книге «Забыться в звуке. Берлин, техно и easyJet». В Петербурге Efdemin выступит в рамках тура, приуроченного к выходу его нового альбома «New Atlantis» на Ostgut Ton. Помимо него в лайнапе Borys (Closer, Kiev), Unbroken Dub (Moscow), Nastya Zimens, Super Collection Orchestra, Seven Knives, Volta Cab, Jan Fietser и Rudiment.
- Вход: 500₽ по билетам, на входе дороже.
13/04 m_division x Blank
На новый эпизод серии m_family с гибридным лайвом приедет загадочный техно-продюсер SNTS, а также Tommy Four Seven с трехчасовым сетом и премьерой своего нового альбома VEER. На второй сцене клуба Blank американец Gunnar Haslam и японец Yu Kawabata. Также в лайнапе Ivan Logos, Exponent, Unbalance, Kovyazin D. В одном из коридоров клуба в эту ночь будет представлена художественная экспозиция — работы современных художников из Петербурга.
- Вход: 1200₽ за билет.
13/04 Клуб
Пространство Гостиной на всю ночь займёт московское коммьюнити Esthetic Joys в лице i96y, Yssue и Uasmi Nasser, также с лайвом выступит проживающий в Риге Dmitry Distant. На втором танцполе представители ижевского «Паттерна» — Nikita Telegin, RVBBT, ECHO, KSTCN.
- Вход: 500₽.
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