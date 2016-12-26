Организаторы Present Perfect Festival запустят серию вечеринок в бывшем ЦКБ Машиностроения

  • Present Perfect Festival 2016 в Музее стрит-арта

Команда Roots United, организаторы двух летних Present Perfect Festival в Музее стрит-арта, представляют новый масштабный проект OFF, в рамках которого состоится ряд крупных off location событий с фестивальными лайнапами и нестандартным художественным наполнением.

Дмитрий Агалаков

Roots United

OFF — это новая история для команды Roots United, которая выходит за привычные границы клубного пространства. Мы будем проводить крупные музыкальные события в местах,​ где до этого ничего подобного не проходило.​ Аналогичный опыт мы приобрели при проведении Elements в газгольдере на Обводном канале, и OFF станет логическим продолжением и развитием данной «off location»-концепции.

Сейчас у нас запланировано 5 мероприятий на 2017 год в Центре дизайна Artplay, который открылся буквально на прошлой неделе. По сути мы будем осваивать и поэтапно открывать для широкой аудитории его новые территории. Это будет опыт параллельного развития нашего проекта и дружественного нам пространства. За техническую реализацию проекта будет отвечать наш партнер 2A Production, чью работу вы уже могли оценить на масштабных PPF и Elements.

У каждого события будет своя тематика: первое Unlock, которое состоится 23 февраля, займет ​помещение​​, где ранее находился огромный машинный цех и еще несколько прилегающих территорий​. Индустриальная эстетик​а​ пространств будет сохранена, а под каждую ночь разрабатывается индивидуальное стилистическое оформление. Второе мероприятие пройдет в апреле — оно будет организовано как лабиринт по обширной системе помещений, для чего будет привлечен серьезный пул художников, со многими из которых мы сотрудничали в рамках Present Perfect Festival. В июне мы захватим часть улицы, а в сентябре масштабно отметим 8-летие Roots United. Музыкальное и арт-наполнение каждый раз будет зависеть от исходных данных представляемых нами локаций. В Artplay есть все необходимые коммуникации, поэтому это место станет удобным с точки зрения техники безопасности и комфорта для аудитории.

На Unlock выступят более десяти артистов на двух танцполах, половина из которых — приглашенные гости. В продажу уже поступила первая партия билетов по 800 рублей, которые можно приобрести на сайте Roots United.

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