Как благотворитель и жена защитника «Зенита» Екатерина Смольникова стала профессионально собирать современное русское искусство

Я честно скажу, у меня есть стереотип, что «жена футболиста» и «коллекция современного русского искусства» — понятия из параллельных вселенных. Как вышло, что в твоем случае эти параллели пересеклись?

Между прочим, это хороший пример того, что не стоит верить стереотипам. Расширяйся! (Смеется.) Я увлеклась современным искусством из-за своего неуемного любопытства. Мне было жизненно необходимо разобраться в предмете совсем на другом уровне, чем банальное «нравится — не нравится». Все началось с нашего благотворительного аукциона Play and Help, для которого галерист Марина Гисич предоставила работу Григория Майофиса. Ее неожиданно купил мой муж Игорь — он и Олег Шатов всегда поддерживают наши проекты.

Я думаю, стоит напомнить, что вы с Викторией Шатовой были номинированы на премию «топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга» нашего журнала именно за создание благотворительной инициативы Рlay and Help.

Да, мы с Викой знакомы очень давно! Сначала мы перечисляли средства детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, частным образом, но поняли, что можем объединить семьи, подключить друзей — спортсменов, артистов и всех неравнодушных — и запустили Play and Help. Вика придумала «играй», я — «помогай» и концепт: неважно, во что играет человек — в футбол или хоккей, на скрипке или на сцене, главное — играть и помогать. И нам помогают Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Федор Бондарчук, Лиза Боярская, Алиса Фрейндлих, Александр Петров. Мы уже собрали порядка сорока пяти миллионов для детей из разных фондов и открыли реабилитационный центр «Без границ» в Волгограде, в моих родных местах.