Сегодня Турция стала одной из самых популярных стран для оздоровительного туризма, ведь на ее территории находится больше 1 000 термальных источников. Но есть здесь и совершенно удивительное по красоте место, в котором можно совмещать полноценный отдых в комфортабельном отеле с лечебными процедурами. Сама природа поучаствовала в создании этой туристической точки притяжения. 17 минеральных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов ждут посетителей круглый год в Памуккале. Который также является культурным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
5 главных вопросов о лечебном курорте Памуккале
Как добраться?
Памуккале находится в юго-западной части Турции, в 60 км от города Денизли. Сюда из Санкт-Петербурга можно добраться на самолетах Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. О том, как провести время в Стамбуле во время длинной пересадки мы писали в недавней статье. А посмотреть расписание рейсов до Денизли можно на сайте авиакомпании. Добраться до Памуккале из Денизли можно на бесплатных шаттлах или на частных микроавтобусах. Время поездки составит около часа.
Когда лучше ехать в Памуккале?
Несмотря на то, что Памуккале — круглогодичный курорт, лучшее время для его посещения — конец осени, а также апрель и май. Так что лучше всего бронировать билеты заранее, уже сейчас, пока спрос не поднялся.
Как же образовалось это чудо природы?
Карбонат кальция, которым богата вода, образует гигантские травертины, то есть каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами, которые формировались долгие столетия. Вообще самые крупные залежи травертина находятся в Италии, оттуда и пошел сам термин «травертин» (итал. travertino — «известковый туф»). Сказочному месту — сказочное имя. Слово «памуккале» переводится с турецкого как «хлопковый замок». Жители северных регионов сравнили бы это место со снежной вершиной, но поскольку в этих местах больших снежных сугробов никогда не бывает, местные жители посчитали, что ее покров похож на хлопок. И это не случайно, ведь соседний город Денизли славился производством именно хлопка, его даже вывозили отсюда в Европу.
Есть только небольшая оговорка. Купаться на самих живописных террасах нельзя (но по ним можно гулять). Травертины с бирюзовой водой имеют совсем другой состав, а для оздоровления в Памуккале есть природные бассейны.
Вода в них обладает потрясающими лечебными свойствами, которые были открыты тысячелетия назад. Все из-за ее особого состава. Вода насыщена сульфатом кальция, диоксидом углерода, бикарбонатом кальция, магнием, а также имеет высокий уровень естественной ионизации.
Кому подходят лечебные процедуры?
Принимать целебные ванны в Памуккале полезно всем, ведь вода в бассейнах оказывает благоприятное воздействие на организм человека в целом, а также увлажняет и омолаживает кожу. Здесь же находится, так называемый, «бассейн Клеопатры» — по легенде, именно в нем черпала красоту и молодость египетская царица. Помимо этого, в Памуккале приезжают те, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, неврологические и ревматические заболевания, варикоз. Минерализованную воду из источников назначают пациентам, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев курс терапии термальными водами составляет 1-2 недели, то есть можно уложиться в стандартный отпуск и действительно успеть заняться собой и поправить здоровье.
Чем еще заняться в окрестностях?
Если вы не готовы целый день посвящать лечебным процедурам, эта информация именно для вас.
Кроме термальных источников, в состав города также входят руины античного Иераполиса. Город Иераполь был основан в конце II века до н. э. царями из династии Атталидов в непосредственной близости от источников. Комплекс строений включал в себя бани, храмы, амфитеатр и другие постройки. В наше время одним из самых сохранившихся объектов является здание древнего театра, побывав в котором можно окунуться в настоящий мир античности.
Не меньшего внимания заслуживает Античный бассейн Иераполиса. Образовался он еще в VII веке, в результате сильнейшего землетрясения. Минеральная вода бассейна полезна при болезнях сердца, атеросклерозе, гипертонии, рахите.
Кроме того, в 16 км к югу от Денизли находятся руины древнегреческого города Лаодикея на Лике. Он известен своим фонтаном, храмом Зевса и множеством церквей. Лаодикея была основана царем Антиохом II, который назвал город в честь своей жены. В свое время город процветал, потому что являлся промышленным и торговым центром Фригии.
Из интересных фактов: в Памуккале Андрей Кончаловский снимал эпизод для телефильма «Одиссея», в котором сам Одиссей возлежит в природной ванне на фоне бело-лазурных террас. Также в Памуккале снимался фильм «Призрачный гонщик 2». Так что можно прикоснуться не только к истории, но и побывать в природных кинодекорациях.
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