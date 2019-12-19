5 главных вопросов о лечебном курорте Памуккале

Чем еще заняться в окрестностях?

Если вы не готовы целый день посвящать лечебным процедурам, эта информация именно для вас.

Кроме термальных источников, в состав города также входят руины античного Иераполиса. Город Иераполь был основан в конце II века до н. э. царями из династии Атталидов в непосредственной близости от источников. Комплекс строений включал в себя бани, храмы, амфитеатр и другие постройки. В наше время одним из самых сохранившихся объектов является здание древнего театра, побывав в котором можно окунуться в настоящий мир античности.

Не меньшего внимания заслуживает Античный бассейн Иераполиса. Образовался он еще в VII веке, в результате сильнейшего землетрясения. Минеральная вода бассейна полезна при болезнях сердца, атеросклерозе, гипертонии, рахите.