Рассказываем, чем заняться, где есть и в каком отеле остановиться в самом «петербургском» из московских районов во время следующей поездки в столицу. Басманный район расположился в северо-восточной части Центрального административного округа: он простирается от Китай-города и Лубянки до Электрозаводской. Район перенял название у Басманной слободы — исторической местности, известной с XVII века. В свое время там жили басманники, которые, по разным версиям, занимались то ли чеканкой по металлу, то ли выпечкой хлеба. Кроме того на территории этого района находилась и знаменитая Немецкая слобода, где жили иностранцы, не знавшие русское языка, — немцы, то есть «немые». В конце XVII века этот район сильно отличался от остальных — больше смахивал на какой-нибудь европейский городок с ухоженными улицами, набережными, аллеями и красивыми домиками. Немецкая слобода особенно нравилась Петру Великому, он часто ее посещал не только ради встреч с Анной Монс. Именно там началась его дружба со своим будущим советником Францем Лефортом.

Старая Басманная улица

Позже рядом с Немецкой слободой появилась Лефортовская слобода, которую назвали как раз в честь Лефорта. Считается, что создание этой слободы было репетицией Петра перед строительством Санкт-Петербурга — в Лефортово была масса дворцов. Но не только дворцами Басманный район напоминает Петербург. Река, набережные, плоский рельеф, прямые улицы, доходные дома — всё это кажется нам знакомым. И, конечно, этот район важен тем, что здесь родились два великих российских поэта — Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, в жизни которых Петербург занимал большое место. Итак, что делать, куда идти есть и где остановиться в Басманном районе? Рассказываем по порядку.

Что посмотреть в Басманном районе Архитектура и история Лефортовский дворец Не будем далеко уходить от Петровских времен. Лефортовский дворец построили по указу царя в качестве подарка для того самого адмирала Лефорта. Архитектором выступил Дмитрий Аксамитов, он использовал элементы западноевропейской архитектуры и московского барокко. В 1738—1739 годах пожар разрушил часть здания. Для его восстановления привлекли архитектора Бартоломео Растрелли, который руководил постройками главных зданий Петербурга, в том числе Смольного собора, Зимнего и Строгановского дворцов. Со стороны набережной можно посмотреть на самую старую часть здания, которую построили в 1696—1699 годах — за несколько лет до основания города на Неве.

Памятник Петру I и Лефорту. Москва, Красноказарменная улица, 2



«Черный» дом в Старокирочном переулке Недалеко от Лефортовского дворца находится новая достопримечательность района — «черный» дом. Его дата рождения 1910 год, материал — красный кирпич. До 60-х годов здание сохраняло свой первоначальный облик, но потом стало банальным желтым. В 2017-м одна из жительниц дома вместе с мужем проявили инициативу и предложили соседям выкрасить дом в черный цвет, а оконные портики в белый — на манер голландских домиков. На фоне остальных стандартных домов из желто-серого кирпича черное четырехэтажное здание выглядит эффектно и оригинально. Соседние дворы завидуют, москвичи приезжают из других районов подивиться. «Дом Анны Монс» В соседнем с «черным» домом дворе за забором стоит другая знаковая достопримечательность, которая, увы, скоро может обрушиться. Это единственное сохранившееся историческое жилое здание Немецкой слободы «Дом Анны Монс». Оно принадлежало Ван-дер-Гульстам — лекарям царя Алексея Михайловича и Петра Первого. Хотя называют его в честь фаворитки Петра. Доходный дом Басманного товарищества Это грандиозное здание в псевдоготическом стиле построили в 1913 году — прямо накануне Первой мировой войны. Проектированием занимался русско-польский архитектор Адольф Зелигсон. Планировка каждой квартиры была индивидуальной, а подъезды украшали дорогие люстры — купить площадь здесь могли только очень состоятельные люди. Доходный дом Басманного товарищества известен также тем, что здесь жил венгерский писатель Мате Залка, известный как герой испанского сопротивления генерал Лукач, а также советский поэт Алексей Фатьянов, автор знаменитых «Соловьев» — на фасаде дома висят посвященные им мемориальные доски. Поклонники Бориса Акунина знают этот дом, как место действия романа «Любовница смерти» .

Дворец Апраксина—Трубецких

Еще можно посмотреть Дворец Апраксина—Трубецких на Покровке — уникальный пример елизаветинского барокко, городскую усадьбу Разумовского — образец городского усадебного строительства эпохи классицизма. А также Палаты Волковых—Юсуповых — одну из самых старых гражданских построек Москвы и Особняк Прове с декоративными деталями в стиле эклектики, где однажды гостил Александр Дюма.

Музеи и современный арт Арт-кластер «Авиатор» Исторические постройки — это, конечно, хорошо, но пора и хипстерские кластеры знать. Главные арт-пространства в Басманном — Винзавод и Artplay — хорошо известны и петербуржцам. А мимо незаметного с первого взгляда «Авиатора» часто проходят, что совершенно зря. Арт-кластер удобно разместился на территории бывшего авиазавода, так что это тоже, простите, место с историей. Пару лет назад там собирались все столичные рейверы, пока была открыта «Рабица», теперь туда ходят за «Успехом» — так называется бар, который организовали вместо клуба. Кроме него, там еще с десяток разных классных проектов: тату-салон, модные кофейни, бары, творческие мастерские, цветочные салоны. Граффити и расписанные стены по всему периметру кластера прилагаются. Для того чтобы посмотреть современное искусство, сфотографироваться расписанных стен, сходить на лекцию или концерт, купить вещи у модных российских дизайнеров, советуем отправиться на «Винзавод» и Artplay. Ну а за шумными вечеринками, конечно, на Арму. Зверевский центр современного искусства Некоммерческий арт-центр имени Анатолия Зверева, советского художника-авангардиста, расположился рядом с уютным Милютинским садом. Здание построили из дерева: попадаешь внутрь — и кажется, что ты не в центре Москвы, а в дачном домике у бабушки, попал там на чердак и рассматриваешь «артефакты» из сундука. В свое время здесь выставлялись Андрей Вознесенский, Дмитрий Пригов и другие современники и друзья Зверева. Центр и сейчас продолжает активную деятельность — только в сентябре в выставочном зале пройдет три выставки, в числе которых яркий Хихусфест.

Artplay

Музей-квартира Аполлинария Васнецова В 1903 году в квартиру по адресу Фурманный переулок, 6 въехал художник Аполлинарий Васнецов. Там он прожил свои последние 30 лет. Сейчас же в этой квартире мемориальный музей, где хранятся личные вещи и живописные работы — в общей сложности около 9 000 предметов. В музее-квартире постарались сохранить прежнюю обстановку, чтобы показать, как жила московская творческая интеллигенция начала XX века. В гости к Аполлинарию Васнецову заходило много известных личностей: русский импрессионист Константин Коровин, брат Виктор Васнецов, писатели Иван Бунин и Владимир Гиляровский, ученый Климент Тимирязев, оперный певец Федор Шаляпин. Теперь туда может зайти любой желающий. Музей «Огни Москвы» Хотите знать, с чего началась история уличного освещения Москвы? Тогда вам в музей «Огни Москвы», где подробно расскажут о всех видах освещения и покажут их реальные модели — от старинного масляного фонаря до современных электрических светильников. Но даже не это самое интересное. Прямо в музее посетители могут вернуться на сотню лет назад и попробовать себя в роли фонарщика. Примечательно и само здание, где расположился музей — боярские палаты XVII века. Не проникнуться духом истории просто невозможно. Конечно, на этом список музеев в Басманном районе не ограничивается. Узнать больше о живописи советского периода можно в Музее русского искусства. Другое важное место — Сахаровский центр с постоянной экспозицией, посвященной истории свободы и несвободы в СССР и личности академика Сахарова. Посмотреть крупнейшую частную коллекцию различных экспонатов (среди которых музыкальные шкатулки, механические пианино и рояли, часы и автоматоны) можно в музее «Собрание».

Парки и сады Парк «Горка» «Яма» — не единственный хороший городской проект, который есть в Басманном. Парк «Горка» — что недалеко от метро Китай-Город — кажется нам более примечательным. Он появился только благодаря местным жителям, которые не просто ходили в различные инстанции, но и буквально рисовали элементы парка, чтобы показать их муниципальным депутатам. Раньше на этом месте был пустырь и стихийная парковка. Теперь же — трехуровневый парк, который занимает порядка 3 гектаров с ротондой, розарием, фонтанами и многочисленными спортивными площадками. Тут можно спокойно и приятно провести время после исторических экскурсий. Хорошо провести время на открытом воздухе можно и в одном из многочисленных садов в Басманном: Морозовском, Милютинском или имени Баумана. Все сады были частью усадеб и других исторических зданий. Ну и классика — Чистые пруды. Купаться там, увы, нельзя, но отдохнуть и перекусить около воды — вполне себе.

Парк «Горка»

Театры Гоголь-центр «Гоголь-центр — это территория свободы». Так называют театр его создатели. Лучше и не скажешь. Гоголь-центр — совершенно не похож на классический театр. Здесь не только ставят спектакли, но и проводят лекции, кинопоказы, дискуссии. А в репертуаре — постановки от четырех разных резидентов и театральных групп, которые показывают собственные проекты. Такое редко встретишь. На новый театральный сезон намечено немало премьер: «Палачи», «Барокко», «Боженька». В качестве режиссеров выступили Кирилл Серебренников и его ученик Никита Кукушкин. На первые показы билеты, как всегда, уже раскуплены. Потираем руки и следим за афишей. Другие популярные театры в Басманном: «Современник» на Чистопрудном бульваре, «Модерн», Театр на Покровке. Везде играют известные и значимые артисты, везде ставят спектакли, достойные внимания.

Где остановиться в Басманном районе Басманный район можно изучать несколько дней — кажется, он просто создан для пытливого туриста. Главное, не забыть об отдыхе и сне в комфортном месте. Перевести дух и переночевать (или остановиться на несколько дней) можно в четырехзвездочном отеле Mercure Москва Бауманская, который расположился в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро. Нам нравится этот отель по нескольким причинам.

Удобное расположение Всего 2 станции метро — и вы на Красной площади. Всего 15 минут — и вы на Ленинградском вокзале. Около отеля — автобусная и трамвайная остановка. Легко добраться и до других районов и исследовать их. Развитая инфраструктура Басманный район — это концентрация всевозможных развлечений. На Бауманской улице и близлежащих переулках полно кафе, баров, ресторанов — на любой вкус. Некоторые из них работают весь день и всю ночь. Магазины, банки и аптеки (и круглосуточные их варианты), конечно, тоже есть, а прямо на выходе из метро — торговый центр. И все эти 33 удовольствия всего в нескольких шагах от отеля Mercure Москва Бауманская.

Хорошие завтраки Петербуржцы знают толк в вкусных завтраках — удивить нас сложно. Но в отеле Mercure Москва Бауманская хорошо справляются и с этой задачей. Еду сервируют в ресторане The Butchery Grill & Bar, расположившемся в том же здании, что и отель. Гостей ждет континентальный завтрак в формате «шведского стола». Свежие овощи и фрукты, сырная и мясная нарезка, горячие блюда (например каша и омлет) и вкусный кофе — выбор большой и сложный. Ну а если лень спускаться, завтрак можно заказать в номер. Как видите, удобство здесь — главный принцип.

Уникальный дизайн Каждый отель Mercure имеет свой стиль и индивидуальность. Дизайн и декор тщательно продумывают, чтобы через них рассказать аутентичную и увлекательную историю места, где расположился отель. Так Mercure становится реальной альтернативой как стандартным сетевым гостиницам, так и бутик-отелям. В качестве центральной темы для Mercure Москва Бауманская архитекторы бюро Kitzig Interior Design взяли московское метро. Фотографии самых красивых станций украшают лобби и спальни. Сдержанное монохромное решение номеров уравновешивают роскошные детали и дорогие материалы отделки. Адрес: Mercure Москва Бауманская, Бауманская улица, 54, строение 1

Забронировать номер можно по этой ссылке.

Где есть и пить в Басманном районе The Butchery Grill & Bar В ресторане при отеле Mercure Москва Бауманская можно не только позавтракать, но и поужинать. Главное в «Батчери» — мясо. Здесь знают толк в стейках — так что за сочным рибаем или филе миньон сюда. Впрочем заслуживают внимания и другие разделы меню: рекомендуем теплый салат из баклажанов, крем-суп из брокколи, стейк из тунца и фирменный десерт. А еще с 12:00 до 18:00 подают сытные бизнес-ланчи: салатом и супом можно просто объесться.

Veladora Бар Veladora открылся почти два года назад, но по-прежнему остается одним из главных мексиканских мест города. Здесь два зала: везде минималистичный и приятный интерьер, на стенах — неоновые вывески. Ощущение, что ты попал в секретный берлинский бар. В основе всех напитков традиционный для Мексики мескаль и текила. В одной зоне наливают только чистый алкоголь, во второй — авторские коктейли. В первом случае алкоголь подают в маленьких стаканах с рифлеными боками и крестами на дне, что напоминает подсвечник — веладору. Из таких небольших церковных подсвечников мексиканцы и начали пить мескаль и текилу. Теперь так делают и в Veladora. Blanc Ресторан на Покровке расположился внутри двора и занял место в бывшем жилом доме служителей Московского архива Коллегии иностранных дел 1808 года постройки. Первое, что привлекает внимание — много зеленого цвета, растений и пространства. За счет больших веранд и окон в пол территория ресторана визуально увеличивается в несколько раз. Не хватает только какого-нибудь озера, чтобы окончательно почувствовать, что ты находишься не в центре Москвы, а где-нибудь за городом. За этим сюда и приходят — за расслабленной атмосферой. Ну и за бокалом винью-верде, конечно.