Арт-кластеры, усадьбы, музеи, театры, бары — что делать и куда идти в Басманном районе в Москве
Рассказываем, чем заняться, где есть и в каком отеле остановиться в самом «петербургском» из московских районов во время следующей поездки в столицу.
Басманный район расположился в северо-восточной части Центрального административного округа: он простирается от Китай-города и Лубянки до Электрозаводской. Район перенял название у Басманной слободы — исторической местности, известной с XVII века. В свое время там жили басманники, которые, по разным версиям, занимались то ли чеканкой по металлу, то ли выпечкой хлеба. Кроме того на территории этого района находилась и знаменитая Немецкая слобода, где жили иностранцы, не знавшие русское языка, — немцы, то есть «немые». В конце XVII века этот район сильно отличался от остальных — больше смахивал на какой-нибудь европейский городок с ухоженными улицами, набережными, аллеями и красивыми домиками. Немецкая слобода особенно нравилась Петру Великому, он часто ее посещал не только ради встреч с Анной Монс. Именно там началась его дружба со своим будущим советником Францем Лефортом.
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Старая Басманная улица
Позже рядом с Немецкой слободой появилась Лефортовская слобода, которую назвали как раз в честь Лефорта. Считается, что создание этой слободы было репетицией Петра перед строительством Санкт-Петербурга — в Лефортово была масса дворцов.
Но не только дворцами Басманный район напоминает Петербург. Река, набережные, плоский рельеф, прямые улицы, доходные дома — всё это кажется нам знакомым. И, конечно, этот район важен тем, что здесь родились два великих российских поэта — Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, в жизни которых Петербург занимал большое место.
Итак, что делать, куда идти есть и где остановиться в Басманном районе? Рассказываем по порядку.
Что посмотреть в Басманном районе
Архитектура и история
Лефортовский дворец
Не будем далеко уходить от Петровских времен. Лефортовский дворец построили по указу царя в качестве подарка для того самого адмирала Лефорта. Архитектором выступил Дмитрий Аксамитов, он использовал элементы западноевропейской архитектуры и московского барокко.
В 1738—1739 годах пожар разрушил часть здания. Для его восстановления привлекли архитектора Бартоломео Растрелли, который руководил постройками главных зданий Петербурга, в том числе Смольного собора, Зимнего и Строгановского дворцов.
Со стороны набережной можно посмотреть на самую старую часть здания, которую построили в 1696—1699 годах — за несколько лет до основания города на Неве.
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Памятник Петру I и Лефорту. Москва, Красноказарменная улица, 2
«Черный» дом в Старокирочном переулке
Недалеко от Лефортовского дворца находится новая достопримечательность района — «черный» дом. Его дата рождения 1910 год, материал — красный кирпич. До 60-х годов здание сохраняло свой первоначальный облик, но потом стало банальным желтым.
В 2017-м одна из жительниц дома вместе с мужем проявили инициативу и предложили соседям выкрасить дом в черный цвет, а оконные портики в белый — на манер голландских домиков. На фоне остальных стандартных домов из желто-серого кирпича черное четырехэтажное здание выглядит эффектно и оригинально. Соседние дворы завидуют, москвичи приезжают из других районов подивиться.
«Дом Анны Монс»
В соседнем с «черным» домом дворе за забором стоит другая знаковая достопримечательность, которая, увы, скоро может обрушиться. Это единственное сохранившееся историческое жилое здание Немецкой слободы «Дом Анны Монс». Оно принадлежало Ван-дер-Гульстам — лекарям царя Алексея Михайловича и Петра Первого. Хотя называют его в честь фаворитки Петра.
Доходный дом Басманного товарищества
Это грандиозное здание в псевдоготическом стиле построили в 1913 году — прямо накануне Первой мировой войны. Проектированием занимался русско-польский архитектор Адольф Зелигсон. Планировка каждой квартиры была индивидуальной, а подъезды украшали дорогие люстры — купить площадь здесь могли только очень состоятельные люди.
Доходный дом Басманного товарищества известен также тем, что здесь жил венгерский писатель Мате Залка, известный как герой испанского сопротивления генерал Лукач, а также советский поэт Алексей Фатьянов, автор знаменитых «Соловьев» — на фасаде дома висят посвященные им мемориальные доски. Поклонники Бориса Акунина знают этот дом, как место действия романа «Любовница смерти» .
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Дворец Апраксина—Трубецких
Еще можно посмотреть Дворец Апраксина—Трубецких на Покровке — уникальный пример елизаветинского барокко, городскую усадьбу Разумовского — образец городского усадебного строительства эпохи классицизма. А также Палаты Волковых—Юсуповых — одну из самых старых гражданских построек Москвы и Особняк Прове с декоративными деталями в стиле эклектики, где однажды гостил Александр Дюма.
Музеи и современный арт
Арт-кластер «Авиатор»
Исторические постройки — это, конечно, хорошо, но пора и хипстерские кластеры знать. Главные арт-пространства в Басманном — Винзавод и Artplay — хорошо известны и петербуржцам. А мимо незаметного с первого взгляда «Авиатора» часто проходят, что совершенно зря. Арт-кластер удобно разместился на территории бывшего авиазавода, так что это тоже, простите, место с историей.
Пару лет назад там собирались все столичные рейверы, пока была открыта «Рабица», теперь туда ходят за «Успехом» — так называется бар, который организовали вместо клуба. Кроме него, там еще с десяток разных классных проектов: тату-салон, модные кофейни, бары, творческие мастерские, цветочные салоны. Граффити и расписанные стены по всему периметру кластера прилагаются.
Для того чтобы посмотреть современное искусство, сфотографироваться расписанных стен, сходить на лекцию или концерт, купить вещи у модных российских дизайнеров, советуем отправиться на «Винзавод» и Artplay. Ну а за шумными вечеринками, конечно, на Арму.
Зверевский центр современного искусства
Некоммерческий арт-центр имени Анатолия Зверева, советского художника-авангардиста, расположился рядом с уютным Милютинским садом. Здание построили из дерева: попадаешь внутрь — и кажется, что ты не в центре Москвы, а в дачном домике у бабушки, попал там на чердак и рассматриваешь «артефакты» из сундука. В свое время здесь выставлялись Андрей Вознесенский, Дмитрий Пригов и другие современники и друзья Зверева. Центр и сейчас продолжает активную деятельность — только в сентябре в выставочном зале пройдет три выставки, в числе которых яркий Хихусфест.
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Artplay
Музей-квартира Аполлинария Васнецова
В 1903 году в квартиру по адресу Фурманный переулок, 6 въехал художник Аполлинарий Васнецов. Там он прожил свои последние 30 лет. Сейчас же в этой квартире мемориальный музей, где хранятся личные вещи и живописные работы — в общей сложности около 9 000 предметов. В музее-квартире постарались сохранить прежнюю обстановку, чтобы показать, как жила московская творческая интеллигенция начала XX века. В гости к Аполлинарию Васнецову заходило много известных личностей: русский импрессионист Константин Коровин, брат Виктор Васнецов, писатели Иван Бунин и Владимир Гиляровский, ученый Климент Тимирязев, оперный певец Федор Шаляпин. Теперь туда может зайти любой желающий.
Музей «Огни Москвы»
Хотите знать, с чего началась история уличного освещения Москвы? Тогда вам в музей «Огни Москвы», где подробно расскажут о всех видах освещения и покажут их реальные модели — от старинного масляного фонаря до современных электрических светильников. Но даже не это самое интересное. Прямо в музее посетители могут вернуться на сотню лет назад и попробовать себя в роли фонарщика. Примечательно и само здание, где расположился музей — боярские палаты XVII века. Не проникнуться духом истории просто невозможно.
Конечно, на этом список музеев в Басманном районе не ограничивается. Узнать больше о живописи советского периода можно в Музее русского искусства. Другое важное место — Сахаровский центр с постоянной экспозицией, посвященной истории свободы и несвободы в СССР и личности академика Сахарова. Посмотреть крупнейшую частную коллекцию различных экспонатов (среди которых музыкальные шкатулки, механические пианино и рояли, часы и автоматоны) можно в музее «Собрание».
Парки и сады
Парк «Горка»
«Яма» — не единственный хороший городской проект, который есть в Басманном. Парк «Горка» — что недалеко от метро Китай-Город — кажется нам более примечательным. Он появился только благодаря местным жителям, которые не просто ходили в различные инстанции, но и буквально рисовали элементы парка, чтобы показать их муниципальным депутатам.
Раньше на этом месте был пустырь и стихийная парковка. Теперь же — трехуровневый парк, который занимает порядка 3 гектаров с ротондой, розарием, фонтанами и многочисленными спортивными площадками. Тут можно спокойно и приятно провести время после исторических экскурсий.
Хорошо провести время на открытом воздухе можно и в одном из многочисленных садов в Басманном: Морозовском, Милютинском или имени Баумана. Все сады были частью усадеб и других исторических зданий. Ну и классика — Чистые пруды. Купаться там, увы, нельзя, но отдохнуть и перекусить около воды — вполне себе.
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Парк «Горка»
Театры
Гоголь-центр
«Гоголь-центр — это территория свободы». Так называют театр его создатели. Лучше и не скажешь. Гоголь-центр — совершенно не похож на классический театр. Здесь не только ставят спектакли, но и проводят лекции, кинопоказы, дискуссии. А в репертуаре — постановки от четырех разных резидентов и театральных групп, которые показывают собственные проекты. Такое редко встретишь.
На новый театральный сезон намечено немало премьер: «Палачи», «Барокко», «Боженька». В качестве режиссеров выступили Кирилл Серебренников и его ученик Никита Кукушкин. На первые показы билеты, как всегда, уже раскуплены. Потираем руки и следим за афишей.
Другие популярные театры в Басманном: «Современник» на Чистопрудном бульваре, «Модерн», Театр на Покровке. Везде играют известные и значимые артисты, везде ставят спектакли, достойные внимания.
Где остановиться в Басманном районе
Басманный район можно изучать несколько дней — кажется, он просто создан для пытливого туриста. Главное, не забыть об отдыхе и сне в комфортном месте. Перевести дух и переночевать (или остановиться на несколько дней) можно в четырехзвездочном отеле Mercure Москва Бауманская, который расположился в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро. Нам нравится этот отель по нескольким причинам.
Удобное расположение
Всего 2 станции метро — и вы на Красной площади. Всего 15 минут — и вы на Ленинградском вокзале. Около отеля — автобусная и трамвайная остановка. Легко добраться и до других районов и исследовать их.
Развитая инфраструктура
Басманный район — это концентрация всевозможных развлечений. На Бауманской улице и близлежащих переулках полно кафе, баров, ресторанов — на любой вкус. Некоторые из них работают весь день и всю ночь. Магазины, банки и аптеки (и круглосуточные их варианты), конечно, тоже есть, а прямо на выходе из метро — торговый центр. И все эти 33 удовольствия всего в нескольких шагах от отеля Mercure Москва Бауманская.
Хорошие завтраки
Петербуржцы знают толк в вкусных завтраках — удивить нас сложно. Но в отеле Mercure Москва Бауманская хорошо справляются и с этой задачей. Еду сервируют в ресторане The Butchery Grill & Bar, расположившемся в том же здании, что и отель. Гостей ждет континентальный завтрак в формате «шведского стола». Свежие овощи и фрукты, сырная и мясная нарезка, горячие блюда (например каша и омлет) и вкусный кофе — выбор большой и сложный. Ну а если лень спускаться, завтрак можно заказать в номер. Как видите, удобство здесь — главный принцип.
Уникальный дизайн
Каждый отель Mercure имеет свой стиль и индивидуальность. Дизайн и декор тщательно продумывают, чтобы через них рассказать аутентичную и увлекательную историю места, где расположился отель. Так Mercure становится реальной альтернативой как стандартным сетевым гостиницам, так и бутик-отелям.
В качестве центральной темы для Mercure Москва Бауманская архитекторы бюро Kitzig Interior Design взяли московское метро. Фотографии самых красивых станций украшают лобби и спальни. Сдержанное монохромное решение номеров уравновешивают роскошные детали и дорогие материалы отделки.
Адрес: Mercure Москва Бауманская, Бауманская улица, 54, строение 1
Забронировать номер можно по этой ссылке.
Где есть и пить в Басманном районе
The Butchery Grill & Bar
В ресторане при отеле Mercure Москва Бауманская можно не только позавтракать, но и поужинать. Главное в «Батчери» — мясо. Здесь знают толк в стейках — так что за сочным рибаем или филе миньон сюда. Впрочем заслуживают внимания и другие разделы меню: рекомендуем теплый салат из баклажанов, крем-суп из брокколи, стейк из тунца и фирменный десерт. А еще с 12:00 до 18:00 подают сытные бизнес-ланчи: салатом и супом можно просто объесться.
Veladora
Бар Veladora открылся почти два года назад, но по-прежнему остается одним из главных мексиканских мест города. Здесь два зала: везде минималистичный и приятный интерьер, на стенах — неоновые вывески. Ощущение, что ты попал в секретный берлинский бар. В основе всех напитков традиционный для Мексики мескаль и текила. В одной зоне наливают только чистый алкоголь, во второй — авторские коктейли. В первом случае алкоголь подают в маленьких стаканах с рифлеными боками и крестами на дне, что напоминает подсвечник — веладору. Из таких небольших церковных подсвечников мексиканцы и начали пить мескаль и текилу. Теперь так делают и в Veladora.
Blanc
Ресторан на Покровке расположился внутри двора и занял место в бывшем жилом доме служителей Московского архива Коллегии иностранных дел 1808 года постройки.
Первое, что привлекает внимание — много зеленого цвета, растений и пространства. За счет больших веранд и окон в пол территория ресторана визуально увеличивается в несколько раз. Не хватает только какого-нибудь озера, чтобы окончательно почувствовать, что ты находишься не в центре Москвы, а где-нибудь за городом. За этим сюда и приходят — за расслабленной атмосферой. Ну и за бокалом винью-верде, конечно.
Pinsa Maestrello
Легендарную пинсу уже можно попробовать и в Петербурге, но всегда интересно побывать там, где все начиналось. Место с римским фастфудом живет недалеко от «Ямы» и занимает немного пространства — всего один зал и несколько столов (сложно поверить, что еще пару лет назад здесь выстраивались огромные очереди). Так что еду лучше брать на вынос. Здесь правда вкусно буквально всё, но мы свое сердце отдали грибной пинсе с трюфельной пастой «Тартуфина» и вариации на «Четыре сыра» с моцареллой, рикоттой, рокфором, пармезаном, медом и хлопьями миндаля «Милки Вэй».
Школьник
За кофе стоит зайти в «Школьник» — раньше на этом месте находился одноименный канцелярский магазин. Новые владельцы решили сохранить название. Лаконичная мебель, минималистичный интерьер: белые стены вперемешку с красным кирпичом — напоминает какой-нибудь модный лофт. Кофе варят на зерне от обжарщиков West 4. Здесь есть всевозможные варианты: воронка, эспрессо, каппучино, раф и маття. Для тех, кто проголодался, предлагают сэндвичи, салаты и десерты.
Где еще поесть и выпить в Басманном районе
Начать утро с действительно хорошего кофе можно в кофейном кооперативе «Черный»; заскочить на аперитив — в Bambule, бар, вдохновленный Берлином 1970-х годов; а выпить хорошего вина — в I like wine. Для фанатов еврейской кухни хорошим выбором станет Dizengof 99. Для тех, кто не ест мясо — Fruits & Veges. Соскучились по украинской кухне? В «Одессе-маме» уже нарезают сало и накладывают соленья. Или не терпится съесть хачапури и запить это вкусным лимонадом? Чито-ра — наверное, лучший грузинский ресторан в Басманном.
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