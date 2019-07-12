Лоукостер WizzAir запускает прямые рейсы из Пулкова в Лондон

Это второе прямое направление из Петербурга, которое обслуживает британский лоукостер WizzAir — ранее компания совершала авиаперелеты в Будапешт. «Открытие новых рейсов в Лондон – знаковое событие для нашей авиакомпании. Наше авиасообщение Санкт-Петербург – Лондон будет стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами. Мы благодарны венгерскому правительству и российским властям за поддержку, проявленную в процессе заявки маршрута и с нетерпением ждем пассажиров на борту наших авиалайнеров», — сообщили представители WizzAir.

В аэропорту «Пулково» уверены — новый маршрут будет пользоваться высоким спросом как у туристов, так и деловых путешественников. Билеты на рейс из Петербурга в Лондон уже сейчас можно забронировать на сайте аэропорта или на официальном сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону с ученом налогов составит от 29,99 евро или 25,99 фунтов стерлингов.

Напомним, о том, что WizzAir может стать новым бюджетным лоукостером для прямых рейсов в Великобританию, стало известно 1 марта. очерняя компания перевозчика WizzAir UK, которая базируется в Великобритании, имеет возможность выходить на прямые рейсы. Таким образом, компания стала заменой «Победе», которая отменила перелеты по пяти международным направлениям, в том числе и британским.