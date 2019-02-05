S7 запускает прямой рейс из Петербурга на север острова Сардиния

Авиакомпания S7 сообщила, что запускает прямые рейсы из Петербурга в итальянский город Ольбия, который находится на севере острова Сардиния.

Самолеты начнут летать с 29 апреля по понедельникам и пятницам, билеты можно приобрести уже сейчас. Стоимость — от 8000 до 10 000 рублей в одну сторону.

Из портового города Ольбия туристы смогут добраться на другие курорты Италии, например до лагуны Коста-Смеральда.

Ранее S7 Airlines сообщил, что откроет четыре новых направления из аэропорта Пулково: Пальма-де-Майорка, Барселона, Ницца и Анапа.