S7 запускает прямой рейс из Петербурга на север острова Сардиния
Авиакомпания S7 сообщила, что запускает прямые рейсы из Петербурга в итальянский город Ольбия, который находится на севере острова Сардиния.
Самолеты начнут летать с 29 апреля по понедельникам и пятницам, билеты можно приобрести уже сейчас. Стоимость — от 8000 до 10 000 рублей в одну сторону.
Из портового города Ольбия туристы смогут добраться на другие курорты Италии, например до лагуны Коста-Смеральда.
Ранее S7 Airlines сообщил, что откроет четыре новых направления из аэропорта Пулково: Пальма-де-Майорка, Барселона, Ницца и Анапа.
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