Между Петербургом и Петрозаводском запустили новый автобусный рейс Ecolines

Между Петербургом и Петрозаводском запустили новый автобусный маршрут от компании Ecolines. Рейсы в карельскую столицу будут отправлять с 22 ноября по 24 декабря и с 11 января по 28 февраля.

Из Петербурга автобусы будут отправляться ежедневно с автовокзала на Обводном канале. Пассажирам будут доступны мультимедийные экраны, бесплатный WiFi, кондиционер и горячие напитки.

В честь запуска нового маршрута на билеты действует скидка до 50%. Стоимость поездки начинается от 450 рублей. Билеты уже поступили в продажу, приобрести их можно на сайте компании. Стоимость поездки начинается от 450 рублей.

Ранее стало известно, что из Петербурга пустят скоростной поезд «Ласточка» до Выборга, Сортавалы и горного парка Рускеала, а в Финляндии создали специальную рабочую комиссию по организации железнодорожного маршрута между Петербургом и аэропортом Хельсинки (Вантаа).

Между Берлином и Петербургом также пустят прямой поезд, который также будет проезжать через Калининград и уже проложенные ветки в Прибалтике и Польше, а скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года.