Россия и Люксембург договорились о прямом авиасообщении между странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Александра Юрчика.

В Люксембург и обратно можно будет вылететь из Москвы. В качестве еще одного направления российская сторона предложила Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться до семи раз в неделю, по одному назначенному с каждой стороны перевозчику.

Пассажирское авиасообщение появится в 2019 году. Юрчик подчеркнул, что процесс будет непростым, так как в Люксембурге нет собственного пассажирского перевозчика.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» запустит новые регулярные рейсы из Петербурга в Лондон, Стамбул и Милан.