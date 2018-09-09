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Россия и Люксембург договорились о прямом авиасообщении

Россия и Люксембург договорились о прямом авиасообщении между странами. Об этом пишет  ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Александра Юрчика. 

В Люксембург и обратно можно будет вылететь из Москвы. В качестве еще одного направления российская сторона предложила Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться до семи раз в неделю, по одному назначенному с каждой стороны перевозчику. 

Пассажирское авиасообщение появится в 2019 году. Юрчик подчеркнул, что процесс будет непростым, так как в Люксембурге нет собственного пассажирского перевозчика. 

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» запустит новые регулярные рейсы из Петербурга в Лондон, Стамбул и Милан.  


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