Компания «Натали Турс» прекратила работу

Туроператор «Натали Турс» прекращает туристическую деятельность с 4 сентября, сообщает «Интерфакс». Компанию исключили из реестра туроператоров юридических лиц. В общей сложности турфирма проработала 26 лет.

Теперь клиенты компании могут обратиться в страховые службы за выплатами по аннулированным турам. Напомним, в начале июля «Натали Турс» аннулировала все оплаченные и забронированные туры в связи с «негативной информацией» вокруг компании, из-за которой туроператор не смог выполнять обязательства перед партнерами. В конце июня компания отменила чартерные направления в Испанию, Италию, Грецию и Турцию «из-за низкой рентабельности». Туроператор также задолжал зарубежным партнерам несколько миллионов долларов.

Всего в Роспотребнадзор было подано более 800 жалоб на «Натали Турс», из которых почти 200 приходится на Петербург. В Российском союзе туриндустрии говорят о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости аннулированных туров.