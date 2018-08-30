«Аэрофлот» предложит пассажирам за деньги выбирать места в самолете и повышать класс билетов

Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах собирается ввести несколько платных услуг для пассажиров, чтобы снизить затраты. Это следует из презентации на сайте авиакомпании. В частности, авиакомпания собирается за плату предоставить пассажирам, купившим дешевые билеты, возможность выбрать место в салоне самолета и повысить категорию билета.

Авиакомпания также хочет разрешить пассажирам доплачивать за перевозку багажа онлайн и платить за выбор питания в Sky-cafe. В первом полугодии 2018 года «Аэрофлот» получил чистый убыток 5,228 млрд рублей против прибыли в 2,89 млрд рублей за первое полугодие 2017 года. Финансовый результат компании превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали убыток вплоть до 10,5 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 13,2% и составила 265,822 млрд рублей.

Компания отметила, что ключевым фактором, повлиявшим на финансовые результаты, стало подорожание топлива на 30% в первом полугодии 2018 года. Лоукостер «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» уже предлагает пассажирам платный выбор мест. Стоимость услуги варьируется от 149 рублей до 1,5 тыс. рублей в зависимости от выбранного места и от того, через сайт или стойку регистрации оформляется услуга.

По материалам «ДП»