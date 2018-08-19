Между Петербургом и Иваново появится ежедневное авиасообщение
Между Петербургом и Иваново запустят ежедневное авиасообщение, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Число рейсов увеличится уже в начале сентября.
«С 3 сентября рейсы на Петербург и обратно будут 5 раз в неделю, а с 1 октября такие полеты будут осуществляться ежедневно», – пишет Воскресенский.
Перелеты будет осуществлять компания «Руслайн». Билеты можно купить уже сегодня.
Ранее стало известно. что лоукостер «Победа» запускает регулярные рейсы из Петербурга в Лондон, Стамбул и Милан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.