Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

В Петербурге аргентинцы уже были пару лет назад. В этот раз они собираются задержаться в России, чтобы успеть поболеть за свою сборную на чемпионате мира по футболу.

Несмотря на долгое путешествие, за 16 лет семья разрослась. Изначально на мотоцикле La Porota по миру ездили Джулиан, его жена Лорена и их собака Трико (пес умер). Сейчас вместе с родителями путешествует их сын Фабрицио, ребёнку около четырех лет.

«Мы хотим увидеть разные культуры и образы жизни. Хотя ситуации, в которые мы попадали, не всегда приятны: были и войны, и холода, и коррупция, и плохие дороги. Но нами движет дух приключений», – говорят мотопушественники.

По материалам «Фонтанки»