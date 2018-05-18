Рейтинг: Какими авиакомпаниями дешевле всего летать из Петербурга
Стало известно, какими авиакомпаниями выгоднее всего летать в отпуск из Петербурга в Европу и другие города России:
1. «Азимут»
2. UTair
3. «Победа»
4. Nordwind Airlines
5. Nordavia
Рейтинг составлен экспертами Aviasales. Средняя стоимость перелета без дополнительных услуг —11 684 рубля, вместе с доплатой за багаж или определенное место в самолете — 14 054 рубля. Подобные услуги, по мнению экспертов, востребованы у половины пассажиров.
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