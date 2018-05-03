Из Петербурга открылись прямые рейсы в одну из древних столиц Китая

Авиакомпания China Eastern Airlines 2 мая начала полеты из Петербурга в город Сиань, административный центр китайской провинции Шэньси и одну из четырех древних столиц Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

Перелеты будут выполняться до конца летнего сезона дважды в неделю: по средам и пятницам. Обслуживать пассажиров будут широкофюзеляжные A330-200, рассчитанные на 232 пассажира.

Сиань станет шестым городом КНР, связанным прямым авиасообщением с Петербургом, и вторым направлением для China Eastern Airlines из Пулково. В этом сезоне авиакомпания также выполняет регулярные рейсы в Шанхай.

Как отмечают в ВВСС, Китай становится все более востребованным направлением для Пулково. За 2017 год пассажиропоток между Петербургом и Поднебесной вырос на 32%, до 223,5 тысяч человек. Еще 121,6 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсами с пересадками. Летнее расписание аэропорта включает регулярные перелеты в Сиань, Чэнду, Урумчи, Пекин, Нанкин и Шанхай, также планируются чартерные рейсы в Гуанчжоу, Ухань и Шэньжень.

По материалам "Фонтанки"