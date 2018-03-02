«Сапсаны» между Петербургом и Нижним Новгородом продолжат ходить и после ЧМ-2018

Высокоскоростные поезда «Сапсан», запущенные по маршруту Петербург — Нижний Новгород к Чемпионату мира по футболу, сохранятся и после его окончания. Об этом заявил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

«РЖД в преддверии чемпионата мира по футболу возобновляют движение высокоскоростного поезда „Сапсан“ на участке Петербург — Москва — Нижний Новгород. Это для нас знаковое событие. Мы полностью к летнему графику и к этим перевозкам подготовили поезда „Сапсан“, которых 16. Четыре из них это именно те поезда, которые возможно эксплуатировать на таком большом плече, потому что у нас в это плечо входят участки как постоянного, так и переменного тока», — сказал Пегов, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, будут ли «Сапсаны» отменены после ЧМ-2018, он сказал: «Нет. Я думаю, что этого не случится». «Сапсаны» стали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Сейчас они используются на маршруте между Москвой и Петербургом, ранее «Сапсаны» курсировали также по маршруту Москва — Нижний Новгород. С 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда «Стриж» производства испанской компании Talgo. С 1 марта возобновилось движение «Сапсанов» на этом маршруте наряду со «Стрижами».

По материалам «ДП»