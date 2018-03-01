РЖД спустя три года вернули «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом

РЖД с 1 марта возобновляют работу высокоскоростных поездов «Сапсан» на участке между Петербургом и Нижним Новгородом с остановкой в Москве, сообщает пресс-служба ОЖД.

Поезда будут отправляться ежедневно, время в пути составит около 8 часов. Первый «Сапсан» до Нижнего Новгорода отправится с Московского вокзала в 17:00. Поезд № 771 отправлением из Петербурга в 17:00 будет прибывать в Нижний Новгород в 0:59 с остановкой в Москве на Курском вокзале в 20:54-21:08. Время в пути — 7 часов 59 минут.

«Сапсан» № 757 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 5:09 и прибывать в Петербург в 13:20 также с остановкой на столичном Курском вокзале в 9:03-9:18. Время в пути составит 8 часов 11 минут. «Сапсаны» уже ходили между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Однако с июня 2015 года РЖД сконцентрировали все эти поезда на маршруте Москва — Петербург. Там компания отмечала большой рост пассажиропотока и, помимо десятивагонных составов, запустила двадцативагонные.

Скоростные перевозки между Москвой и Нижним Новгородом осуществляли поезда «Ласточка» и «Стриж». РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 составов «Сапсанов», выпущенных немецким концерном Siemens в Германии. Осенью 2017 года первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин говорил, что РЖД обсуждают закупку одиннадцати поездов «Сапсан». Актуальные планы РЖД по закупке «Сапсанов» составляют 11 поездов и 27 дополнительных вагонов. Мишарин сообщал в феврале, что РЖД рассчитывают подписать контракт на их закупку в начале 2018 года.

По материалам «ДП»