РЖД на 25% снизила цены на «Аллегро»

С апреля по октябрь 2018 года купить билет на поезд «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки можно будет со скидкой в 25 % . Четверть цены смогут сэкономить пассажиры, которые заранее купят билеты на поезда, отправляющиеся с пятницы по воскресенье в период с 16 апреля по 3 июня.

Стоимость проезда в вагонах второго класса составит 29 евро (ранее 39 евро), в вагонах первого класса — 60,2 евро (ранее 74,3 евро).

На поезда, отправляющиеся с понедельника по четверг в период с 16 апреля по 27 октября, стоимость проезда снизится на 12-14 %. Стоимость составит 59 и 69 евро для вагонов второго класса (ранее 69 и 79 евро), а также 102,5 и 116,5 евро для вагонов первого класса (ранее 116,5 и 130,6 евро).