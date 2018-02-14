«Уральские авиалинии» устроили распродажу «билетов в лето»

С 12 по 25 февраля «Уральские авиалинии» проводят распродажу «Билеты в лето». Билеты на рейсы компании с 14 мая по 28 октября можно будет купить со скидкой до 30 процентов. .

В распродаже участвуют популярные летние направления: юг России и европейские курорты, Франция, Чехия, Польша, Германия, Испания, Италия, Израиль, ОАЭ, Китай, Таиланд, Грузия и Армения.

Подробнее о направлениях и условиях акции можно узнать на сайте авиакомпании.