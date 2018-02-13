В апреле откроются прямые авиарейсы из Петербурга в Барселону

Авиакомпания S7 с 27 апреля 2018 года откроет рейсы из Петербурга в испанскую Барселону, сообщает Ассоциация туроператоров. Перелеты будут выполняться 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам.

Вылет из Пулково назначен на 09:05, прибытие в Барселону — на 12:30 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в 13:20 и прибывать в Петербург в 18:35. Курсировать по маршруту будут лайнеры Airbus A319.

В 2017 году пассажиропоток из Пулково в Барселону превысил 147 тыс. человек. Кроме S7 рейсы на этом направлении летом будут выполнять еще два перевозчика — испанский Vueling и авиакомпания «Россия». Ранее стало известно о планах S7 летом открыть рейсы из Петербурга в испанский Аликанте, итальянскую Пизу, хорватскую Пулу, датский Копенгаген и шведский Стокгольм.

По материалам «ДП»