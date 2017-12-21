«Аэрофлот» объявил распродажу билетов из Петербурга в 68 городов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила акцию на билеты класса «Эконом» в честь своего 95-летия. Приобрести билеты со скидкой можно в период до 27 декабря.

Акция распространяется на рейсы, вылетающие из Петербурга с 15 января по 20 апреля. Например, в марте билеты в обе стороны в Рим обойдутся в 5150 рублей вместо 6890, в Нью-Йорк — за 11 081 рубли вместо 13301, а в Гавану — за 17 232 рублей вместо 24 667 (цена актуальны на 9:15, 21 декабря).

Всего из Петербурга со скидкой можно вылететь в 68 городов США, Испании, Таиланда, Италии и Франции, а также в российские города. Стоит отметить, что сборы в этот тариф не включены. Количество билетов ограничено.