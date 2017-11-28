Памятную доску Лермонтову на Садовой улице закрыли тканью

Мемориальную доску Михаилу Лермонтову на фасаде дома № 61 по Садовой улице закрыли тканью. Здание находится под управлением Мариинского театра.

Активисты движения «Красивый Петербург» также предлагали создать в здании квартиру-музей поэта, но власти Петербурга отказались от этой идеи, мотивировав решение тем, что у инициативной группы не хватает предметов для будущей экспозиции.

Споры вокруг квартиры Лермонтова в историческом доме на Садовой улице, 61 начались в 2006 году. Тогда градозащитники бились против реконструкции всего квартала под застройку отелей и отстаивали мемориальную табличку поэту. Спустя 11 лет дом, по мнению активистов, решили снести: 3 августа 50 членов инициативной группы в защиту здания провели акцию протеста, в поддержку дома выступили Лиза Боярская и еще десятки тысяч горожан, подписавших петицию на Change.org. Мы разобрались в истории спора вокруг последнего уцелевшего в Петербурге дома, где жил русский поэт.